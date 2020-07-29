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Обвинил россиян в «грязных намерениях». Что сказал Лукашенко на срочном совещании по поводу боевиков

29.07.2020 19:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета Безопасности. Тема для обсуждения – ночное задержание под Минском 33 боевиков иностранной ЧВК.

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь», – сказал президент членам Совбеза, его речь приводит «БелТА».

Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более детально доложить о ситуации. «Я смотрю на реакцию россиян [в российской Госдуме подчеркнули, что не верят в присутствие в Беларуси русских боевиков, и связали появление таких новостей со страхом Лукашенко перед конкуренцией на выборах – прим. KYKY]. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», – заявил Александр Лукашенко.

И добавил: «Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

Напомним, сегодня государственные СМИ разнесли новость, что ночью под Минском задержали группу боевиков. Все они – якобы граждане России из «иностранной частной военной компании Вагнера». Для справки: ЧВК «Вагнер» – военная компания, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. А он, как считается, вхож в близкое окружение президента России Владимира Путина. Все, что к этому моменту известно о боевиках в Беларуси и как к этой информации относятся в России, мы уже рассказывали: все подробности читайте по ссылке.

Читайте по теме: «Мальчик, который кричал: «Боевики!» Беларусы смеются, что перед каждыми выборами их пугают чем-то невероятным

 
Теги: Новости
 
 
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Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета Безопасности. Тема для обсуждения – ночное задержание под Минском 33 боевиков иностранной ЧВК. «Я пригласил...
 
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