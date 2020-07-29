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Что показали в сюжете «Беларусь 1» о задержанных «боевиках»

29.07.2020 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как сообщают государственные СМИ, сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, и еще один человек был задержан на юге страны. Некоторые из их имен фигурируют в списках частной военной компании (ЧВК) Вагнера, опубликованных в СМИ. В белорусских силовых ведомствах дополнительную информацию получить не удалось, а в МИД России попросили прислать официальный запрос для получения комментария. Вместе с тем «Беларусь 1» выпустила сюжет, где в числе прочего показали вещи, которые были у наемников в момент задержания. Рассказываем, что попало в кадр.

Полный сюжет телеканала «Беларусь 1» вы можете увидеть ниже.

Итак, что показали в этом сюжете:

  • нашивки с черепом и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо»;
  • листовку с арабской вязью;
  • доллары, белорусские и российские рубли;
  • инструкцию к детектору для военных;
  • платок-арафатку;
  • российские паспорта;
  • презервативы.

Конечно, наличие некоторых из предметов объяснить довольно просто: допустим, платок, банковские карты или презервативы, которые используются в походах, чтобы защитить от воды (или песка) что угодно. Хотя стоит отметить, что среди прочего были замечены деньги и телефонная карточка Судана.

Но некоторые вещи привлекли внимание зрителей. Остановимся на них подробнее.

Нашивка с черепом


Кадр из видео «Беларусь 1»

Судя по увиденному, это так называемый шеврон «Каратель» со словом «Кафир». Это понятие в исламе обозначает грешника, не верящего в Аллаха. Характерно, что иудеи и христиане «технически» кафирами не являются, так как исповедуют авраамические религии (и в исламе фигурируют как «Люди Книги») — тем не менее в широком смысле кафиром могут назвать каждого иноверца.

Обычно нашивку покупают и носят немусульмане-наемники, воюющие в исламских странах. Интересно, что корнями изображение уходит к персонажу серии комиксов «Каратель».

Также это изображение связано с норвежским бойцом по имени Клаус Иоахим Олльсен, позывной «Джокке»: он погиб в 2010 году в Афганистане, после чего норвежский батальон «Телемарк» поклялся мстить талибам, а в напоминание появился патч «Каратель».

Кстати, нашивка с черепом и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо» свободно продается в интернет-магазинах, где говорится, что «нашивка предназначена для покупателей из военной сферы. Данный патч стал весьма популярным среди солдат удачи, среди бойцов частных военных компаний».


Кадр из видео «Беларусь 1»

Лист с молитвой


Кадр из видео «Беларусь 1»

Это перевернутая страница с арабским текстом — молитвой сподвижнику пророка Муххамеда по имени Али ибн Абу Талиб. Молятся ему обычно шииты, которые почитают его как первого имама и святого, а вот у суннитов он не в таком почете — всего лишь последний из четырех праведных халифов.

Среди российских мусульман шиитов сравнительно совсем немного. Зато большинство шииты составляют в Азербайджане, а самая влиятельная (и активная в политическом и военном плане) шиитская страна — Иран. Из шиитских военных организаций известна «Хезболла» (военизированная ливанская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана).

При этом в тексте молитвы нет призывов к насилию — скорее, там упоминаются добродетель, доброта и честность.

Инструмент, подсумок, фонарь


Кадр из видео «Беларусь 1»

Слева можно заметить нечто, похожее на рукоять управления огнем для автомата или винтовки. Но точно утверждать довольно трудно.

Посередине мультитул (компактный многофункциональный инструмент) и подсумок для ременно-плечевой системы с витым шнуром. Справа что-то, похожее на фонарь.

Инструкция


Кадр из видео «Беларусь 1»

Судя по всему, это инструкция к датчикам «свой-чужой», которые крепятся на униформе и предназначены для идентификации солдат при использовании приборов ночного видения, чтобы избежать так называемого «дружественного огня». Его рекомендуют помещать на систему крепежа снаряжения, нечто вроде MOLLE, принятой в армии США.

В Беларуси на вооружении такого нет — это довольно продвинутое вооружение, которое не увидишь на солдате срочной службы.

 
 
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