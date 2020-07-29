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Глава Заводского района Минска написал единственное в своей жизни стихотворение. И вот чему оно посвящено

29.07.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Своё стихотворение глава администрации Заводского района столицы Сергей Масляк прочитал в программе «Большой город» на СТВ.

Глава Заводского района Минска написал единственное в своей жизни стихотворение. И вот чему оно посвящено

Здесь люди – кремень, здесь ценят заслуги

И память здесь так чтут, что завидно людям.

Здесь слово не птица. Сказал, то исполни,

Иначе ты сгинешь в безвестии полном.

Здесь солнце встает, здесь воздух особый,

Район Заводской, ты мой – ганаровы!

Я здесь родился, ходить научился,

Здесь в садик пошел и в школе учился.

Потом институт, потом здесь женился,

Работать здесь начал, здесь сын мой родился.

Я здесь живу – здесь я пригодился

А на вопрос: «Вы из Минска, минчанин?»,

Я с гордостью отвечаю: «Да, но я — заводчанин!»

Какое белорусское стихотворение может попасть в фонды библиотеки США – читайте здесь

Люди в материале: Сергей Масляк

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Своё стихотворение глава администрации Заводского района столицы Сергей Масляк прочитал в программе «Большой город» на СТВ. Здесь люди –...
 
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