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Повысят соцпенсию до 128 рублей, обновят список тунеядцев, пересмотрят пособия. Изменения августа
Источник материала: Tut.by
С 1 августа в Беларуси повысят пособия на детей, а также поднимут размеры минимальных трудовых и социальные пенсий. К примеру, соцпенсия вырастет до 128,05 рубля. Со следующего месяца также изменятся минимальные потребительские бюджеты. Один из сотовых операторов в августе повышает тарифы на отдельные услуги. Власти также обновят список тунеядцев, которые будут оплачивать некоторые потребленные ЖКУ по полным тарифам. FINANCE.TUT.BY составил подборку изменений августа, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.
Повысят пособия на детей
В Беларуси с 1 августа
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 августа составит 2561 рубль (сейчас — 2 467,8 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 585,4 рубля (сейчас — 3 454,92 рубля).
С 1 августа также
В августе также пересмотрят минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп, их новые размеры будут действовать до конца октября.
Пенсионеры получат прибавку
С 1 августа
Также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Тем временем реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, снова падают. В июне реальный размер назначенных пенсий сократился на 0,2% к маю. Ситуацию, возможно, исправит
Обновят список незанятых, которые будут оплачивать горячую воду по полным тарифам
В августе должны обновить список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Власти в начале августа также должны обновить перечень тунеядцев, которые будут оплачивать горячую воду за июль-сентябрь по полным тарифам. Дело в том, что рассчитываться по экономически обоснованным тарифам за эту ЖКУ нужно не всем из базы незанятых в экономике, а тем, у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. Обновляют базу ежеквартально.
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Работодатели будут больше отчислять на погашение задолженности по зарплате
Со следующего месяца в Беларуси изменится обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты, который равен 1,5 БПМ для трудоспособного населения. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника 428,1 рубля.
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FINANCE.TUT.BY составил подборку изменений августа, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.
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