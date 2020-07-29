Источник материала: Виртуальный Брест

В ОАО "Птицефабрика "Дружба" сегодня состоялось торжественное открытие бройлерного цеха, передает корреспондент БЕЛТА.





Предприятие реализует инвестиционный проект, который предусматривает реконструкцию бывшего свинокомплекса под бройлерный цех. Новая площадка с 53 помещениями была передана на баланс птицефабрики в конце 2018 года. За два года проделана большая работа по модернизации. В новое производство вложено Br8,3 млн. В том числе привлечено Br5 млн кредитных ресурсов Банка развития. Остальная сумма - собственные средства ОАО. Сегодня уже заселены 13 птичников, где выращивают более 440 тыс. голов птицы.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил, что новый бройлерный цех имеет большое значение не только для Барановичского района, но и в целом для Брестской области. Направление перспективное, поскольку рентабельность птицы очень высокая.

"Разделили объект на несколько очередей, чтобы параллельно вести работы по реконструкции и уже выращивать птицу. Эта площадка перспективная. Не менее пяти-семи лет наше предприятие будет увеличивать объемы производства мяса. Значит, будет иметь возможность больше экспортировать, зарабатывать валюту, а коллектив будет получать более достойную зарплату", - сказал генеральный директор птицефабрики Василий Маркевич.

Сейчас предприятие получает более 33 тыс. т мяса птицы. По итогам этого года планируется выйти на 70 тыс. т. После завершения второй очереди реконструкции (ориентировочно в 2027 году) ожидается получать более 100 тыс. т продукции. К тому моменту на этой площадке должны работать 55 птичников.

"Рассчитываем получить второй транш кредита. Это, конечно, ускорит работы. Потому что помимо этого объекта нам нужно вкладывать средства в другие звенья технологической цепочки", - пояснил гендиректор птицефабрики.

"Дружба" реализует мясо птицы не только на внутреннем рынке. Продукция экспортируется в Россию, Китай, Украину, Молдову, Казахстан.