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Погода в СНГ: дожди с градом в Казахстане, жара в Беларуси

29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конец июля в регионах России будет дождливым. В Татарстане ожидаются грозы, зато воздух прогреется до 32 градусов. В Приморье, напротив, тепло сменится прохладой, будет облачно. О погоде в странах СНГ – в материале телеканала «МИР 24».

В Алматы – плюс 25 и легкий ветер. По-настоящему комфортная погода для жителей южного мегаполиса после нескольких недель жары. На север же Казахстана обрушились дожди с градом. Улицы Костаная затопило ливнем, а урожай на полях побило крупным градом. Пострадавших нет, но штормовое предупреждение в регионе сохраняется. Помимо осадков синоптики предупреждают о шквалистом ветре, с порывами больше 20 метров в секунду. Неустойчивая погода ждет и другие области Северного Казахстана.

На территории Кыргызстана погода нестабильная. В Чуйской области ожидаются сильные ливни. Поэтому МЧС объявило штормовое предупреждение. В горных и предгорных районах селеопасно. Так, на новой трассе республиканского значения Ош-Сары-Таш-Иркештам на юге республики на днях сошли селевые потоки высотой до двух метров. Размыты многие дороги на территории Нарынской области, поэтому водителям приходится искать объездные маршруты.

Погода в Беларуси проверит жителей на прочность. Мощные ливни пройдут во многих областях страны. Местами синоптики прогнозируют грозы и даже град. Температурный максимум днем – плюс 31.

Жители юго-запада страны могут выбраться на лесную прогулку и, если повезет, увидеть диких животных в их среде обитания. В леса Гомельской области выпустили новое поколение благородных оленей – 43 взрослых особи. Почти год назад их привезли из соседнего района. За это время животные прошли карантин и освоились. Причем, настолько, что в стаде родились 14 оленят. Благородные олени встречаются в лесах Беларуси с древности. Однако со временем их численность значительно сократилась. На восстановление популяции этих красивых животных направлена государственная программа «Белорусский лес».



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Улицы Костаная затопило ливнем, а урожай на полях побило крупным градом. Пострадавших нет, но штормовое предупреждение в регионе сохраняется.
 
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