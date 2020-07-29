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Погода в СНГ: дожди с градом в Казахстане, жара в Беларуси
29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Конец июля в регионах России будет дождливым. В Татарстане ожидаются грозы, зато воздух прогреется до 32 градусов. В Приморье, напротив, тепло сменится прохладой, будет облачно. О погоде в странах СНГ – в материале телеканала «МИР 24».
Жители юго-запада страны могут выбраться на лесную прогулку и, если повезет, увидеть диких животных в их среде обитания. В леса Гомельской области выпустили новое поколение благородных оленей – 43 взрослых особи. Почти год назад их привезли из соседнего района. За это время животные прошли карантин и освоились. Причем, настолько, что в стаде родились 14 оленят. Благородные олени встречаются в лесах Беларуси с древности. Однако со временем их численность значительно сократилась. На восстановление популяции этих красивых животных направлена государственная программа «Белорусский лес».
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Улицы Костаная затопило ливнем, а урожай на полях побило крупным градом. Пострадавших нет, но штормовое предупреждение в регионе сохраняется.
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