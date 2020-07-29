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Прогноз погоды на 30 июля: сильный ветер и дожди

29.07.2020 19:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 30 июля: сильный ветер и дожди

Июль вопреки всем климатическим описаниям оказался далеко не самым тёплым месяцем лета. И запомнился нестабильным температурным фоном. Вот и последние дни этого месяца принесут понижение температуры и дожди.

30 июля погодные условия будет определять обширный малоподвижный циклон с центром над Скандинавией. Вояжируя по полуострову, он будет затягивать в нашу страну прохладную неустойчивую, влажную воздушную массу, с северо-запада Европы. В результате дожди и свежий северный ветер будут удерживать температурный фон ниже нормы.

В четверг - переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем местами по стране кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Влажность от 30% по западу до 80% по востоку. Ночью и утром местами слабый туман. Видимость до километра. Атмосферное давление будет слабо падать.

В 8:00 температура воздуха составит от +15°C по Гродненской области до +19°C по Гомельской. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки – от +20°C по северу до +25°C по юго-западу.

К вечеру температура немного понизится - от +17°C по северо-востоку до +22°C по юго-западу. 

В последний день июля погоду будут формировать прохладные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря. Ожидается прохладная погода. Ночью по северной половине страны, а днем на большей части территории пройдут дожди различной интенсивности. В дневные часы возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью +8°C …+13°C, днем +16°C…+22°C. По предварительному прогнозу первые выходные августа также будут прохладными и с дождями. Теплая погода вернется в начале следующей недели. 

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Июль вопреки всем климатическим описаниям оказался далеко не самым тёплым месяцем лета. И запомнился нестабильным температурным фоном. Вот и последние дни этого...
 
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