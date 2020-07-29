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Лукашенко — членам Совбеза: Россияне пытаются "оправдать свои грязные намерения"

29.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 июля во Дворце Независимости в Минске проходит совещание Александра Лукашенко с членами Совета безопасности, посвященное задержанию ночью 29 июля в Беларуси десятков участников частной военной компании Вагнера из России.


На совещании выступает председатель КГБ Валерий Вакульчик / БЕЛТА​

32 человека задержали в санатории в Минском районе и одного — в Калинковичах. Утверждается, что в общей сложности приехали "более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании". Где остальные, не сообщается.

Лукашенко назвал задержание десятков россиян "чрезвычайным происшествием". По его словам, россияне "уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли". Это попытка "оправдать свои грязные намерения", заявил Лукашенко.

"Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все очень открыто и честно, — цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА. — Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, нужно обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит".

Также руководитель государства дал поручение пресс-службе обратиться к российским СМИ, "в том числе к Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали". "Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно, — говорил Александр Лукашенко. — Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".
 
Теги: Минск
 
 
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29 июля во Дворце Независимости в Минске проходит совещание Александра Лукашенко с членами Совета безопасности, посвященное задержанию ночью 29 июля в Беларуси...
 
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