Выборы-2020: эксперты рассказали, какие политтехнологии используются во время агитации

Источник материала: ОНТ

Одна из самых обсуждаемых в эти дни в Беларуси тема – выборы.

9 августа всё ближе, и всё острее борьба за голоса. Агитационная пора традиционно одна из самых жарких. Каждый раз мы видим что-то, что отличает ту или иную кампанию от предыдущих. В этот раз много говорят о политических технологиях. Если об этом говорят, давайте разбираться.

В дискуссии на эту тему в студии «ОбъективНо» приняли участие председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич, руководитель аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко и политолог Алексей Дзермант.

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