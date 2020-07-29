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Выборы-2020: эксперты рассказали, какие политтехнологии используются во время агитации
Источник материала: ОНТ
Одна из самых обсуждаемых в эти дни в Беларуси тема – выборы.
9 августа всё ближе, и всё острее борьба за голоса. Агитационная пора традиционно одна из самых жарких. Каждый раз мы видим что-то, что отличает ту или иную кампанию от предыдущих. В этот раз много говорят о политических технологиях. Если об этом говорят, давайте разбираться.
В дискуссии на эту тему в студии «ОбъективНо» приняли участие председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич, руководитель аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко и политолог Алексей Дзермант.
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Одна из самых обсуждаемых в эти дни в Беларуси тема – выборы. 9 августа всё ближе, и всё острее борьба за голоса. Агитационная пора традиционно одна из самых жарких....
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