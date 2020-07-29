ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выборы-2020: эксперты рассказали, какие политтехнологии используются во время агитации

29.07.2020 19:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Выборы-2020: эксперты рассказали, какие политтехнологии используются во время агитации

Одна из самых обсуждаемых в эти дни в Беларуси тема – выборы.

9 августа всё ближе, и всё острее борьба за голоса. Агитационная пора традиционно одна из самых жарких. Каждый раз мы видим что-то, что отличает ту или иную кампанию от предыдущих. В этот раз много говорят о политических технологиях. Если об этом говорят, давайте разбираться.

В дискуссии на эту тему в студии «ОбъективНо» приняли участие председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич, руководитель аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко и политолог Алексей Дзермант.

Подробности в видео


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из самых обсуждаемых в эти дни в Беларуси тема – выборы. 9 августа всё ближе, и всё острее борьба за голоса. Агитационная пора традиционно одна из самых жарких....
 
Новости дня
Новости разные
 
Кандидатов в президенты срочно зовут на встречу с Ермошиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика