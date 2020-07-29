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Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании. Председатель КГБ детально рассказал о ситуации. Отдельное поручение Президент дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили...
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