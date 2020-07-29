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Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали

29.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали

Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании. Председатель КГБ детально рассказал о ситуации. Отдельное поручение Президент дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.

Президент Беларуси о деле боевиков: смотрю на реакцию россиян. Они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Публично я попрошу пресс-секретаря: нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну. Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Эйсмонт, Владимир Путин

 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили...
 
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