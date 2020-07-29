ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент Беларуси о деле боевиков: смотрю на реакцию россиян. Они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

29.07.2020 20:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси о деле боевиков: смотрю на реакцию россиян. Они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании. Председатель КГБ детально рассказал о ситуации.

Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали

Президент Беларуси о деле боевиков: смотрю на реакцию россиян. Они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь. Я смотрю на реакцию уже россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их же допросили), если это россияне, значит надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Эйсмонт, Владимир Путин, Андрей Равков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика