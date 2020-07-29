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Президент Беларуси о деле боевиков: смотрю на реакцию россиян. Они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании. Председатель КГБ детально рассказал о ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси о деле боевиков: смотрю на реакцию россиян. Они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили...
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