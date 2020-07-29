Инвесторы оценили TikTok в $50 млрд в рамках предложения о поглощении

Источник материала: ОНТ

Инвесторы ByteDance, материнской компании TikTok, оценили сервис в $50 млрд в рамках предложения о поглощении. Об этом сообщает Reuters.

Ранее компания ByteDance уже получила предложение о передаче контрольного пакета акций TikTok от некоторых инвесторов. К примеру, среди них были Sequoia и General Atlantic. Существуют также и другие заинтересованные компании и инвестиционные фирмы.

Кстати, прогнозируемая выручка сервиса в 2020 году – около $1 миллиарда.

Пока неизвестно, удовлетворит ли предложение в $50 млрд основателя и генерального директора ByteDance Имина Чжана. Вполне возможно, что компания вообще не согласится на какую-либо сделку.

Дело в том, что TikTok быстро растет, получает больше денег от рекламы. Руководство сервиса рассчитывает нарастить выручку до $6 миллиардов в 2021 году.

Фото: anguyenthai.org

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