ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Инвесторы оценили TikTok в $50 млрд в рамках предложения о поглощении

29.07.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Инвесторы оценили TikTok в млрд в рамках предложения о поглощении

Инвесторы ByteDance, материнской компании TikTok, оценили сервис в $50 млрд в рамках предложения о поглощении. Об этом сообщает Reuters. 

Ранее компания ByteDance уже получила предложение о передаче контрольного пакета акций TikTok от некоторых инвесторов. К примеру, среди них были Sequoia и General Atlantic. Существуют также и другие заинтересованные компании и инвестиционные фирмы.

Кстати, прогнозируемая выручка сервиса в 2020 году – около $1 миллиарда.

Пока неизвестно, удовлетворит ли предложение в $50 млрд основателя и генерального директора ByteDance Имина Чжана. Вполне возможно, что компания вообще не согласится на какую-либо сделку.

Дело в том, что TikTok быстро растет, получает больше денег от рекламы. Руководство сервиса рассчитывает нарастить выручку до $6 миллиардов в 2021 году.

Фото: anguyenthai.org

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвесторы ByteDance, материнской компании TikTok, оценили сервис в $50 млрд в рамках предложения о поглощении. Об этом сообщает Reuters.  Ранее компания ByteDance уже получила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика