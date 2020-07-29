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Задержание боевиков иностранной ЧВК: Равков рассказал о дальнейших мерах
Источник материала: ОНТ
Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков раскрыл дальнейшие меры после задержания под Минском членов иностранной частной военной компании Вагнера. Об этом
После совещания у Президента Беларуси с членами Совбеза Равков объяснил, что на встрече обсуждали несколько вопросов в сфере национальной безопасности.
По его словам, эта ситуация – очень неприятный факт, который не подтвердила Россия.
Президент на совещании поставил ряд задач по обеспечению национальной безопасности. Они касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и России, и Украины, чтобы дипломаты пояснили и обсудили соответствующие вопросы.
Отмечается также, что Госпогранкомитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. «И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», – отметил Равков.
Президент обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, включая те, что связаны с избирательной кампанией.
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Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков раскрыл дальнейшие меры после задержания под Минском членов иностранной частной военной компании...
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