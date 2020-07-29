Задержание боевиков иностранной ЧВК: Равков рассказал о дальнейших мерах

Источник материала: ОНТ

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков раскрыл дальнейшие меры после задержания под Минском членов иностранной частной военной компании Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА.

После совещания у Президента Беларуси с членами Совбеза Равков объяснил, что на встрече обсуждали несколько вопросов в сфере национальной безопасности.

По его словам, эта ситуация – очень неприятный факт, который не подтвердила Россия.

Президент на совещании поставил ряд задач по обеспечению национальной безопасности. Они касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и России, и Украины, чтобы дипломаты пояснили и обсудили соответствующие вопросы.

Отмечается также, что Госпогранкомитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. «И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», – отметил Равков.

Президент обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, включая те, что связаны с избирательной кампанией.





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