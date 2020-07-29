Послание Лукашенко-2020 белорусскому народу и Национальному собранию: международная повестка, внутренняя политика, экономика и социальная сфера – все ключевые темы будут затронуты

Источник материала: ОНТ

Международная повестка, внутренняя политика, экономика и социальная сфера. Все ключевые темы, которые волнуют буквально каждого жителя страны, Президент затронет в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Оно намечено на 3 августа. Для этого созывается внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики.

Ранее Глава государства говорил, что запланированное на середину апреля Послание отложено, прежде всего, из-за неопределенной ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние она окажет на Беларусь. А в программном обращении должны быть точные прогнозы.

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