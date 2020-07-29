ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Госсекретарь Совета безопасности: в Беларуси усилят оперативное прикрытие границ, в том числе с Россией

29.07.2020 21:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали

Госсекретарь Совета безопасности: в Беларуси усилят оперативное прикрытие границ, в том числе с Россией

Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.

Госсекретарь Совета безопасности: в Беларуси усилят оперативное прикрытие границ, в том числе с Россией

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по одной другой структуре такой информации не получали. Поэтому на сегодняшний день главой государства поставлен ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности.

Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа Министерства иностранных дел – по отправке запросов и приглашению послов: и Российской Федерации, и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов.

Президент Беларуси о деле боевиков: смотрю на реакцию россиян. Они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек – это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу.

Приглашается и посол Украины по этому вопросу. Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков

Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ и границу в том числе с Российской Федерацией. В рамках изучения обстановки, в рамках отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на «зеленой границе», эти силы будут существенно усилены.

Обращено Президентом внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе мероприятий, связанных с усилением контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечением безопасности, проверки людей. Почему? Потому что в организационной структуре задержанных людей четко прослеживается определенное направление. Это снайперы, это подрывники, это айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности.

Самому младшему 24 года. Под Минском задержаны боевики иностранной ЧВК

Вся последующая информация, которая будет появляться, будет своевременно доводиться, общественность будет информироваться.

Люди в материале: Андрей Равков, Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: надо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» рассталось с белорусским хоккеистом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика