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Госсекретарь Совета безопасности: в Беларуси усилят оперативное прикрытие границ, в том числе с Россией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа Министерства иностранных дел – по отправке запросов и приглашению послов: и Российской Федерации, и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов.
Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек – это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу.
Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ и границу в том числе с Российской Федерацией. В рамках изучения обстановки, в рамках отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на «зеленой границе», эти силы будут существенно усилены.
Обращено Президентом внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе мероприятий, связанных с усилением контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечением безопасности, проверки людей. Почему? Потому что в организационной структуре задержанных людей четко прослеживается определенное направление. Это снайперы, это подрывники, это айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности.
Вся последующая информация, которая будет появляться, будет своевременно доводиться, общественность будет информироваться.
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Госсекретарь Совета безопасности: в Беларуси усилят оперативное прикрытие границ, в том числе с Россией
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: надо...
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