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«Нам предлагают хаос, анархию, и при этом пытаются спекулировать на чувствах людей, которые, к сожалению, многие в политике – первоклассники»

29.07.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».  

Шпаковский: Этих граций трёх государству нужно охранять как зеницу ока

«Нам предлагают хаос, анархию, и при этом пытаются спекулировать на чувствах людей, которые, к сожалению, многие в политике – первоклассники»

Александр Шпаковский, политолог:
Есть ещё один момент: он почему-то сопровождается «цветными революциями» и вот такими насильственными трансформациями – сменой власти. Все страны, которые пережили эти катаклизмы: а) не в полной мере контролируют свою территорию; б) имеют глубокий внутренний гражданский конфликт; в) наличие сепаратистских анклавов и д) это конфликты с соседями перманентные. Все государства, которые в той или иной степени сталкивались с этими процессами, которые называются «бархатными» революциями, хотя там бархатная только перчатка – внутри железная рука – я уже приводил цифры по погибшим во время мирных протестов – имеют эти проблемы. Поэтому, ну что мы видим на сегодняшний день?  

Задача максимум: это совершенно очевидно – снести государственную власть, ослабить Беларусь на фоне коронакризиса в интересах иностранного капитала – мы не будем говорить – западного, восточного – любого. А вторая задача, если задача максимум не получится – задача минимум – хронический политический кризис в нашей стране. Перенос протестов на период после 9 августа – они тоже об этом говорят, и дальнейшая раскачка внутриполитической ситуации, что, опять-таки, будет нас отвлекать от решения основной задачи. От того, чтобы в эпоху передела мира, наше государство вошло на относительно достойных условиях.  

Потому что мы понимаем, если вкратце говорить, богатые будут богатеть, бедные будут беднеть, и богатые будут пытаться воспользоваться положением тех, кто сейчас находится в нелучшей ситуации, кто уязвим и слаб. Задача Беларуси в этих условиях – быть не слабой и уязвимой, а сильной, сплочённой, единой под централизованным управлением. Нам предлагают совершенно другое: хаос, анархию, и при этом пытаются спекулировать на чувствах людей, которые, к сожалению – многие наши люди, в политике – первоклассники, прямо скажем.

Люди в материале: Александр Шпаковский

 
 
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи...
 
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