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«Нам предлагают хаос, анархию, и при этом пытаются спекулировать на чувствах людей, которые, к сожалению, многие в политике – первоклассники»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы
Александр Шпаковский, политолог:
Потому что мы понимаем, если вкратце говорить, богатые будут богатеть, бедные будут беднеть, и богатые будут пытаться воспользоваться положением тех, кто сейчас находится в нелучшей ситуации, кто уязвим и слаб. Задача Беларуси в этих условиях – быть не слабой и уязвимой, а сильной, сплочённой, единой под централизованным управлением. Нам предлагают совершенно другое: хаос, анархию, и при этом пытаются спекулировать на чувствах людей, которые, к сожалению – многие наши люди, в политике – первоклассники, прямо скажем.
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«Нам предлагают хаос, анархию, и при этом пытаются спекулировать на чувствах людей, которые, к сожалению, многие в политике – первоклассники»
Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи...
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