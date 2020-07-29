Минск снова оказался с грязной водой. Чистую воду возят цистернами

— В 11:26 авария локализована и давление воды у потребителей части Московского и Фрунзенского района восстановлено. Никаких посторонних примесей в водопровод не попало, однако возможно ухудшение качества воды, связанное с отслоением отложений на стенках трубопроводов на внутриквартальных сетях. К этому времени нам поступило три заявки об ухудшении качества воды. Специалисты сетевых районов оперативно отрабатывают их. Если будут другие обращения, на них также последует незамедлительная реакция. Центр гигиены и эпидемиологии отобрал пробы воды, чтобы проконтролировать ее качество, — сказал специалист.

Он добавил, что по тем адресам, откуда пришли жалобы на помутнение воды, отправлены четыре автоцистерны с питьевой водой. Если заявки будут поступать с других адресов, емкости переместят туда.





По словам первого заместителя главы администрации Фрунзенского района Дениса Драпея, районная администрация на связи со всеми председателями товариществ собственников района. Если они информируют, что с водой в их домах что-то не так, меры принимаются незамедлительно: на место направляют специалистов обслуживающих организаций для проверки фильтров и других необходимых мероприятий.





— Дополнительно организован забор проб воды в жилых районах Каменная Горка, Масюковщина, Домбровка и Сухарево, — уточнил Д. Драпей.





В данный момент ведутся работы по раскопке поврежденного участка водовода с последующим его восстановлением и запуском его в работу.