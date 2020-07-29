МИД пригласит послов России и Украины из-за задержания в Беларуси 32 граждан России









— На сегодняшний день главой государства поставлен ряд задач для элементов обеспечения системы национальной безопасности. Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа МИД по отправке запросов и приглашение послов Российской Федерации и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов. Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек — это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины, — заявил Равков.





Sputnik.by в своем телеграм-канале. Равков заявил, что спецслужбы России не информировали Минск о переброске подразделений ЧВК, пишетв своем телеграм-канале.





— Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали, — заявил глава Совбеза.









Напомним, 29 июля государственные СМИ сообщили о том, что в Беларусь прибыли более 200 «боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». 29 июля 33 человека были задержаны, из них один — на юге Беларуси, остальные — в санатории под Минском. Что с другими «боевиками», которые находятся на территории нашей страны, — не сообщается.





После этого Александр Лукашенко собрал экстренное совещание, где назвал все происходящее «чрезвычайным происшествием».





— Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит, — сказал президент.