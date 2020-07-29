По новой ветке метро в Минске пустили пробный поезд

В столице близится к завершению строительство третьей ветки метро. Планировалось, что станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» откроются для пассажиров в День независимости. Но сроки введения в эксплуатацию сдвинулись на месяц-полтора, линию запланировано открыть в августе.





Сегодня по новой ветке пошел первый пробный поезд. В телеграм-канале Мингорисполкома сообщают, что технический запуск поезда прошел успешно.



