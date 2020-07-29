Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Эльвира Сороко встретилась с работниками сферы культуры района

Источник материала: Полымя

В Молодежном центре культуры состоялась встреча члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Эльвиры Сороко с работниками сферы культуры района. На встрече также присутствовала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома Инна Санчук.





В начале встречи парламентарий высказала гордость за успехи и достижения Гродненской области в различных сферах деятельности.

– Принеманский край был и остается аграрным флагманом нашей страны. Именно на Гродненщину равняются остальные области республики, – отметила Эльвира Сороко. – Я искренне горжусь тем, именно Гродненская область, в которой мы живем, стала примером культуры для всей Беларуси. У нас чистые и ухоженные населенные пункты, благоустроенные дворовые территории, уютные парки и скверы. Сегодня мы живем в мирной стране. Можем спокойно ходить по улицам в любое время суток. Безусловно, есть факты совершения противоправных действий. Но они единичны. Мы стабильно получаем заработную плату. Уровень жизни населения растет. Может и не такими быстрыми темпами, как нам бы хотелось, но наша страна не стоит на месте, а развивается.





По словам Эльвиры Сороко, Беларусь – единственная на постсоветском пространстве страна, в которой сохранилось бесплатное профессиональное образование.

– Мне, как директору Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея, отрадно, что мы можем дать учащимся не только умения и навыки, которые обязательно пригодятся в жизни, но и помочь им в социализации. Наши педагоги передают ребятам вместе с профессиональными знаниями их жизненный опыт, ценнее которого ничего не может быть.

Отдельно парламентарий остановилась на предстоящей избирательной кампании.

– Мне хочется, чтобы каждый из вас пришел на избирательный участок и принял правильное решение. Сегодня по телевидению и в интернете мы видим множество сюжетов провокационного характера. Но не стоит забывать о психологии толпы, когда человек, не зная о том, что происходит на самом деле, оказывается причастным к тем или иным событиям.

В завершение встречи Эльвира Сороко высказала искренние слова благодарности работникам сферы культуры за их профессионализм и любовь к своему делу. Ведь сегодня совсем не просто отвлечь взрослых и детей от гаджетов и собрать их на культурные мероприятия. Однако у кореличских культработников это получается.

Оксана ЯНУШ

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