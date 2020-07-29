В белорусских Барановичах открыли детский сад и станцию скорой помощи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских Барановичах открыли новую станцию скорой помощи. До этого она находилась в здании послевоенной постройки. Теперь медики будут работать в комплексе, который больше прежнего в три раза, передает телеканал «МИР 24».



Обновили и систему диспетчерской службы. В реальном времени можно отслеживать передвижение «скорых» по городу и оперативно отправлять бригады по нужному адресу. Ежегодно здесь будут принимать до 60 тысяч вызовов.

«Созданы современные условия для стерилизации инструмента, чтобы мы помощь могли оказывать безопасно и оперативно. Здесь созданы хорошие условия для оказания первичной помощи. Опять же, условия для отдыха и приема пищи, условия во многом даже для оформления медицинской документации здесь созданы очень достойно», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

А в пригороде Минска – агрогородке Колодищи – открыли новый детсад. Он нужен был давно. Его возвели всего за 11 месяцев. Детский сад рассчитан на 230 малышей. Есть физкультурный, музыкальный и хореографический залы, кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. Для воспитанников с особенностями развития создана безбарьерная среда.