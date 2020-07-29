|
В белорусских Барановичах открыли детский сад и станцию скорой помощи
29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусских Барановичах открыли новую станцию скорой помощи. До этого она находилась в здании послевоенной постройки. Теперь медики будут работать в комплексе, который больше прежнего в три раза, передает телеканал «МИР 24».
А в пригороде Минска – агрогородке Колодищи – открыли новый детсад. Он нужен был давно. Его возвели всего за 11 месяцев. Детский сад рассчитан на 230 малышей. Есть физкультурный, музыкальный и хореографический залы, кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. Для воспитанников с особенностями развития создана безбарьерная среда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновили и систему диспетчерской службы. В реальном времени можно отслеживать передвижение «скорых» по городу и оперативно отправлять бригады.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)