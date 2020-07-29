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Первый на Могилевщине экипаж, достигший тысячного намолота, чествовали в Кировском районе

29.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Первым в Могилевской области достиг тысячного намолота зерна на жатве-2020 молодежный экипаж ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» в составе старшего комбайнера Андрея Дрозда и комбайнера Сергея Дрозда, которые являются двоюродными братьями.  Первый на Могилевщине экипаж, достигший тысячного намолота, чествовали в Кировском районе
Первый на Могилевщине экипаж, достигший тысячного намолота, чествовали в Кировском районе
Первый на Могилевщине экипаж, достигший тысячного намолота, чествовали в Кировском районе
Первый на Могилевщине экипаж, достигший тысячного намолота, чествовали в Кировском районе

Сегодня прямо в поле состоялось торжественное чествование тысячников. Сюда приехали председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый,  председатель Могилевской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Геннадий Черный, председатель райкома профсоюза работников АПК Виктор Ставер, первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Елена Осипова, директор ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» Александр Багель.
Молодым хлеборобам Андрею и Сергею Дроздам объявлена Благодарность Могилевского областного исполнительного комитета и Могилевской областной организации профсоюза работников АПК. Геннадий Черный, вручая награды, по поручению председателя облисполкома Л.К.Зайца поздравил победителей с высоким трудовым достижением и выразил благодарность за самоотверженный труд и результативную работу.
Первый на Могилевщине экипаж, достигший тысячного намолота, чествовали в Кировском районе

Поздравляя лидеров, глава района Михаил Гулый отметил, что в этом году Кировский район первым на Могилевщине начал посевную кампанию, первым дал старт жатве, и первая тысяча тонн зерна была намолочена экипажем ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского». Это приятно и почетно, подчеркнул председатель райисполкома.
Михаил Гулый вручил героям дня Андрею и Сергею Дроздам  Благодарственные письма райисполкома.
Благодарность объявлена молодым комбайнерам от райкома ОО «БРСМ».
Далее в центре внимания был водитель Сергей Иваницкий, который первым в районе и Могилевской области достиг тысячного рубежа на перевозке зерна (учитывая рапс) от зерноуборочных комбайнов. Он был награжден Благодарственными письмами райисполкома и райкома профсоюза работников АПК.
Благодарность райкома ОО «БРСМ» объявлена водителю Евгению  Шабуневичу, который первым среди молодых водителей Могилевской  области перевез 1000 тонн зерна.
Первый на Могилевщине экипаж, достигший тысячного намолота, чествовали в Кировском районе

К чествованию и награждению также присоединились руководство и профсоюзный комитет «Рассвета».
Передовики жатвы получили денежные премии, ценные подарки, профсоюзную атрибутику. Первый на Могилевщине экипаж, достигший тысячного намолота, чествовали в Кировском районе

Первый на Могилевщине экипаж, достигший тысячного намолота, чествовали в Кировском районе

Эстафета награждения лидеров уборочной кампании продолжалась на поле КСУП «Нива-Барсуки». Благодарность Могилевского областного исполнительного комитета и Могилевской областной организации профсоюза работников АПК была объявлена водителю Василию Морозову, который стал первым в районе тысячником в номинации трудового соревнования «на автомобилях грузоподъемностью от 5 до 10 тонн», а также в данной номинации был отмечен водитель Иван Скрипунов.
К слову, в КСУП «Нива-Барсуки» вторым в районе достиг тысячного намолота экипаж зерноуборочного комбайна в составе Александра Петранкова и Михаила Котова.
Первый на Могилевщине экипаж, достигший тысячного намолота, чествовали в Кировском районе

Поздравляем лидеров уборочной кампании! Так держать!
Фото Максима МИКЕШИНА.

 

 
 
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Первым в Могилевской области достиг тысячного намолота зерна на жатве-2020 молодежный экипаж ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» в составе старшего комбайнера...
 
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