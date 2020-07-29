Уборочная-2020: урожайность зерновых выше, чем в прошлом году

Источник материала: ОНТ

Главная тема каждого лета – уборочная кампания. Что посеем, то и пожнем. В глобальном смысле – это продовольственная безопасность страны. В первую очередь важно обеспечить страну. А излишки можно продавать на экспорт. Уборочная кампания в стране началась позже обычного, но аграрии намерены уложиться в сроки, если не подведет погода. В этом году ожидают собрать урожай зерна на 1 млн тонн больше, чем ранее. А это более 8 млн тонн, а с учетом зернобобовых культур – 9,5 млн.

Пётр Мартинович не понаслышке знает, агроном – всему голова, особенно если дело касается хлеба. Вот уже более 30 лет от него зависит успех культур в «Игнатичах» - это хозяйство Минской области. Здесь к жатве приступили 2 недели назад. И уже убрали 275 гектаров ячменя. На повестке дня – рапс. Задача - более 10 тыс. тонн только зерновых.

Пётр Мартинович, главный агроном сельхозпредприятия «Игнатичи»: «Подготовка, только подготовка. Так ничего не бывает. В растениеводстве, в животноводстве, в сельском хозяйстве ничего так не бывает. Это труд. Грамотный труд. И все остальное. А везения не бывает. Ну, может, надежда на Всевышнего, что солнышко выглянет».

Рабочий график теперь - от рассвета до заката. Повлиять на расписание может только дождь. Сегодня он уже не раз остановил работу в полях. Но это не повод прекращать труд аграриев. Когда техника на тормозах, в дело идут сушилки. В этом хозяйстве она одна, за ночь сушит до 150 тонн рапса.

Сергей Мельников, заведующий током, агроном по защите растений сельхозпредприятия «Игнатичи»: «Влажность убранного рапса позволяет сушить его прямоточным способом. Он идет сразу через сушилку и выходит, то есть не нужно сушить какой-то время. Это быстро. И, в общем-то, мы успеем все просушить вовремя и в срок».

Валентин Стащук, сельхозпредприятия ОАО «Игнатичи»: «Уборка урожая – это подведение, это венец всей работе сельхозпредприятия. Это показывает результат, который мы заложили весной и какой мы достигнем осенью».

Механизация помогает людям в борьбе за урожай. Потому технику готовили заранее – зимой. Сейчас в мастерской практически пусто. Изредка необходим точечный ремонт.

И здесь урожай будет! Это поле принадлежит первой минской птицефабрике. Ячмень с поэтическим названием Августин - сорт элитный. Значит подойдет и для семян на следующий год. Когда убирать, решают прямо на участке. Аграрии говорят, несмотря на кратковременные дожди, влага испаряется быстро. Убирать будет легко. И ни одного зернышка не потеряют.

Опытный агроном на вид определит количество зерен в колоске. В этом около 40. Это число умножают на количество стеблей – это и есть урожайность. На этом поле 80 центнеров с гектара. Если бы такой результат повсюду в Минской области, выращивание этих культур вышло бы на качественно новый уровень. Пока же средняя урожайность вдвое меньше. Многое зависит от почвы. Но аграриям сложности не страшны. Всё же бросают вызов природе и где-то больше вносят удобрений.

Сергей Примаченко: «Люди настроены сегодня убрать. Убрать качественно хлеб до каждого колоска и соответственно получить наибольшую отдачу по уровню прошлого года, для этого все сделано и планируем. Конечно, каравай более весомый будет, чем в прошлом году. Планку в миллион восемьсот тонн без кукурузы мы преодолеем».

Использовать каждый солнечный день, собрать хлеб быстро и качественно. Тот случай, когда день год кормит. Жатва постоянно в центре внимания на высшем уровне. 9,5 млн тонн зерна с учётом кукурузы – таков минимум, на котором настаивает Президент.

И это вполне реально. Главное - работа круглый год - от точного соблюдения технологий во время сева и внесения минеральных удобрений до труда каждого человека в поле.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Мы ожидаем 9,2 млн тонн кормовых единиц – это 110% к уровню прошлого года или 600 тыс. тонн кормовых единиц. Мы ожидаем прибавку зерновых, рассчитываем как минимум на 8,3 миллиона – это плюс 1 мн к уровню 2019 года».

Прогнозы подтверждают и реальные цифры с полей. В прошлом году к концу июля было убрано почти 40% зерновых площадей. В этом году темп пока ниже, но вот что интересно – урожайность зерновых (даже при таком темпе) на 6 центнеров выше. Значит, каравай весомее. Посмотрим и на конкретные культуры: озимая рожь, пшеница, тритикале, ячмень, овёс и зернобобовые. Здесь тоже аграрии убрали пока меньше, чем год назад, но вот та самая урожайность тоже выше. И везде она превышает 30 центнеров с гектара, а по пшенице и ячменю и вовсе – больше 40.

Казалось бы, после жатвы выдохнуть. Но нет - после зерновых аграрии оперативно уберут солому и подготовят поле к озимому севу. К концу августа эта работа будет завершена.

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