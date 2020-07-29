Равков: Ни ГРУ, ни ФСБ не предупреждали Беларусь о переброске боевиков

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков после экстренного совещания у Александра Лукашенко рассказал о намерении провести в МИД Беларуси встречу с послами Украины и РФ.

Равков отметил, что посол Украины приглашен из-за связи ряда задержанных боевиков с войной на Донбасе.

«Главой государства поставлен ряд задач для элементов обеспечения системы национальной безопасности. Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа МИД по отправке запросов и приглашение послов и Российской Федерации, и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов. Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек — это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», - сообщает телеканал СТВ.

Также Равков отметил, что российская сторона не предупреждала белорусских коллег о переброске на нашу территорию своих военных. Он также заявил, что среди задержанных преимущественно были снайперы, подрывники и айтишники.

«Получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации мы не получали», - отметил Равков.