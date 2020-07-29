|
О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читайте также:
Напомним, о задержании боевиков на территории нашей страны стало известно несколько часов назад. Правоохранительные органы страны получили информацию о том, что в Беларусь прибыли более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Группа прибыла в столицу в ночь на 25 июля. При себе каждый имел по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана. Заселились в одну из гостиниц Минска, а 27 июля они переехали в санаторий Минского района.
По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания, изучали территорию и окружение санатория.
Всего задержаны 33 человека: 32 – ночью силами КГБ при поддержке ОМОНа на территории санатория. Еще один человек задержан на юге страны.
В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)