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«Три мы видим центра управления: один в Польше, один ресторатор на Украине, пытающийся возглавить процесс, и сбежавший якобы айтишник в России»

29.07.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».  

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
При прочтении этих конгениальных идей, которыми нас хотят осчастливить, что Вас зацепило больше всего?  

Об альтернативных кандидатах: «Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину и переименованием населённых пунктов и улиц»

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра EcooM:
Меня? Слушайте, можно я буду использовать риторику понятную этим кухаркам? Великий же сказал, что каждая кухарка может управлять государством. Да, я перефразировал, потому что они на практике хотят это показать. Но на понятном термине – это сборная солянка из объедков, в которых вы хотите найти, чьё мясо было. Так вот это, сваленное в кучу – оппозиционные реплики какие-то там, всё, что угодно…

Игорь Марзалюк:
Заимствованные из чужих программ.

Сергей Мусиенко:
Да. Работавшие, не работавшие. Они не мыслят вот этими категориями, о которых Вы говорите – слишком сложно и научно.

Они поэтому и чётко говорят: «Я котлетами займусь». Поэтому лозунг нужен. А вот что в текстах – не надо грамматику искать. Никто её не читал, это лишнее, это наносное.

Три мы на сегодня видим центра управления: это один в Польше, один ресторатор на Украине, этот, пытающийся возглавить процесс, и сбежавший якобы айтишник в России. Но за всем этим, конечно, стоит сила, потому что мы видим ресурсы. То, что мы видим – здесь не скупятся на деньги. Такого не было.

«Три мы видим центра управления: один в Польше, один ресторатор на Украине, пытающийся возглавить процесс, и сбежавший якобы айтишник в России»

Игорь Марзалюк:
Никогда, по-моему.

Александр Шпаковский, политолог:
Одной охраны – три кольца на встречах.

Игорь Марзалюк:
Мальчики накачанные, крепкие.

Сергей Мусиенко:
Ну, подготовленные. Даже по постановке головы. И, понимаете? Мы видим провал белорусской оппозиции в том виде, в котором она существовала последние 25 лет. Полный. Об этом не говорится, но используются их наработки, которые не сработали. И это тоже о многом говорит.

Поэтому глубинно разбирать эти программы, которые налеплены абы из чего, никакого смысла нет. Идёт речь – очень простая штука – дискредитация органов власти и представителей её. Вот то, что прописано в американских учебниках, да? Следующий момент – дезорганизация органов власти и ослабление государства. Потому что для прихода иностранного инвестора, надо понизить капитализацию, чтобы предприятие было…

Игорь Марзалюк:
За 3 доллара.

Сергей Мусиенко:
Сколько лет после «цветной революции» эта экономика догоняет предкризисный уровень?

Игорь Марзалюк:
10 лет, 15, 20…

Сергей Мусиенко:
Вы готовы на это?

Александр Шпаковский:
Мы же помним, что сказал Саакашвили в Украине? Мы, говорит, от Габона далеко. Когда сравнивали, что Украина скатилась до уровня Габона, он говорит: «Вы ещё Габон будете догонять 30 лет».

Сергей Мусиенко:
С Грузией та же история. По Ливии видим, да? Страну взяли – вот и…

Александр Шпаковский:
Нет там страны. Там 3 правительства сейчас. Все, её нет. А был серьёзнейший игрок в Африке.

Люди в материале: Александр Шпаковский, Игорь Марзалюк, Сергей Мусиенко

 
 
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи...
 
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