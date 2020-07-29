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Шпаковский: Этих граций трёх государству нужно охранять как зеницу ока
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы
Александр Шпаковский, политолог:
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи...
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