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Преодолеть COVID-19: спад числа заболевших в Армении, новые условия для туристов в Казахстане

29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Таджикистан получил от Всемирного банка средства на борьбу с пандемией. 11,5 млн долларов пойдут на покупку тестов, средств защиты и обучение медицинского персонала. О ситуации с COVID-19 в других странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

128 граждан России вернулись на родину из Еревана, передает Армен Осипянц. Они прибыли в Новосибирск спецрейсом. Всего за период пандемии из Армении в Россию было отправлено более трех тысяч человек. Сейчас в стране зарегистрировано почти 38 тысяч заболевших. В последние дни наметился небольшой спад числа вновь инфицированных, что внушает надежду на улучшение ситуации.

Курортные зоны Казахстана готовятся к наплыву туристов. В связи с этим Министерство культуры вместе с акиматами разработали правила посещения баз отдыха, сообщает Гульмира Жанзакова. Гости должны носить маски и соблюдать дистанцию. Запрещено покидать пределы курорта и собираться большими группами. Путевку нужно бронировать заранее.

«Три четверти мест, где будут размещены туристы, уже имеют акты готовности и могут принимать посетителей. С учетом улучшения эпидобстановки мы прорабатываем вопрос по восстановлению авиасообщения еще с несколькими странами. В августе планируем возобновить полеты в Таиланд и Грузию», – заявил председатель Комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков.

Национальный авиаперевозчик Беларуси поддержит пассажиров, чьи рейсы отменили или еще отменят из-за пандемии. До 30 марта следующего года им разрешат изменить дату вылета без дополнительных сборов, передает Ксения Гибеж. А период путешествия по новому билету можно будет выбрать до конца 2021 года. Есть возможность поменять даже маршрут полета.

«Можно это сделать только в рамках зон программы лояльности. Их нужно смотреть у нас на сайте. Например, если был билет в Тбилиси, то в рамках одной и той же зоны подходит Барселона. Можно заменить дату и пункт назначения», – пояснила начальник отдела рекламы и коммуникации авиакомпании «Белавиа» Ольга Герасенко.

Изменить дату и маршрут без дополнительных сборов в случае отмены рейса получится лишь один раз. Разницу в цене билетов пассажиру оплачивать не придется.



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Национальный авиаперевозчик Беларуси поддержит пассажиров, чьи рейсы отменили или еще отменят из-за пандемии.
 
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