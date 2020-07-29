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Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Беларуси, и причем здесь блог «Страна для жизни». Расследование ОНТ

29.07.2020 21:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Беларуси, и причем здесь блог «Страна для жизни». Расследование ОНТ

Политтехнологии на службе Telegram-каналов и уличной агитации. В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров. Тот самый, что работал на выборах Барака Обамы и строил кампанию Ксении Собчак.

По версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединённых общим названием «Страна для жизни». 

По одной из версий, «Страна для жизни» работала под внешним управлением российского пиар-специалиста. И этому есть подтверждения. Подробнее – в репортаже.

На этом видео некто Дмитрий Попов. Из леса он рассказывает подписчикам пабликов о том, что его миссия провалена, и его хотят обвинить в преступлении.

Дмитрий Попов, администратор социальных сетей «Страна для жизни»: «Всем привет. Меня зовут Дмитрий Попов. Я гражданин России. Нахожусь сейчас в Беларуси. И белорусские менты пытаются повесить на меня уголовное дело по факту то ли убийства, то ли ношения оружия».

Что интересно, Дмитрий Попов записал это видео заранее и попросил опубликовать, если вдруг перестанет выходить на связь. Сделано это по указанию своих кураторов. На крайний случай, если задание по подрывной работе в социальных сетях будет провалено. Так оно и произошло.

Кто такой Дмитрий Попов, и чем он известен. У себя дома в России он вёл интернет-страницы, паблики и социальные сети радикального движения «Мужское государство». Вот фрагмент его интервью интернет изданию «Молоко. Плюс».

«...Самую бурную реакцию всегда вызывали посты с разоблачениями девушек. К нам обращались подписчики, просили проверить верность своих подруг, и, честно говоря, редко бывало так, чтобы девушка не повелась на какие-то уловки. Потом по желанию парня это публиковалось или нет, и вот под такими историями всегда был шквал комментариев».

Ещё отметился руководством скандально известного интернет-русурса проекта «Сканер». Цель «Сканера» –дискредитация российской правоохранительной системы. Именно там выкладывают личную информацию полицейских, которые, например, участвовали в задержании сторонников Алексея Навального в Москве. Активность Дмитрия Попова заметили политтехнологи. И он попал в команду. Это начало истории о том, как Попов оказался в Беларуси. Забегая вперед скажем, что Дмитрий Попов около года был модератором социальных сетей Сергея Тихановского. Выкладывал стримы в группы, постил новости, писал тексты. После задержания Дмитрий Попов объяснил, как попал в обойму. Произошло это, с его слов, в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Попов, администратор социальных сетей «Страна для жизни»: «Около метро меня остановили двое непонятных людей. Произошло моментально. Начали что-то кричать. Ударили в живот. Оказался в микроавтобусе. Внутри они сказали, что я буду делать то, что скажут, чтобы всё было нормально с тобой. Через несколько дней с тобой свяжется человек, и если будешь следовать инструкции, то будет всё нормально. Через некоторое время в апреле связался с фейкового аккаунта человек представился товарищем Шкляровым. Я сначала не знал, кто это. Потом узнал. И сказал, что вот мне нравятся твои тексты. Хочу, чтобы ты писал их и для меня. Мне нужно, чтобы ты писал для меня тексты следующего содержания. Представил тематику. Недовольства, например, сотрудниками полиции, государственной власти».

Попов согласился.

Дмитрий Попов, администратор социальных сетей «Страна для жизни»: «В общем сумме отправил ему больше 10 штук текстов. Пару тройку из них видел опубликованными на сайте «Эха Москвы».

Позже поступило новое задание.

Дмитрий Попов, администратор социальных сетей «Страна для жизни»: «Нужно приехать в Беларусь. Нужно начать заниматься политической ситуацией в Беларуси. Изучать, кто там вообще есть. И что мне нужно будет в какой-то момент по его команде приехать и войти в команду блогера Тихановского. Дескать Тихановский уже знает, что ты должен приехать. И должен будешь вести социальные сети, которые он создаст. Максимально распространять материалы, которые будет готовить Тихановский».

Координацию и техническое обеспечение работы в Беларуси вёл Артём Саков, – оператор Сергея Тихановского. Отношения в команде были мягко говоря не очень.

Дмитрий Попов, администратор социальных сетей «Страна для жизни»: «Они очень часто ссорились. Ругались. Очень часто из-за денег. В том году, в этом. Саков постоянно говорил, что Тихановский постоянно задерживает, то платит меньше, чем обещал. Срывает договорённости. Постоянно говорил, что отдаёт эти деньги, как подачку. Ближе уже к компании, Саков говорил, что не дай Бог такой президент, как Тихановский. На самом деле внутри это неприятно. Не так, как на картинке».

Виталий Шкляров – тот, о котором говорил Попов – известный политтехнолог. Как и Тихановский – уроженец Гомеля. Широко известен в узких кругах. Его ещё иногда называют «серым кардиналом политических кампаний». Из открытых источников известно, что работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель, Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России работал с командой Ксении Собчак. Неоднократно с разных площадок комментировал политическую ситуацию в Беларуси и контролировал политическую активность Сергея Тихановского. 

Сегодня Шкляров задержан. Очевидно, ему предстоит объясниться: зачем внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное, в чьих интересах. 

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Теги: Гомель
 
 
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Политтехнологии на службе Telegram-каналов и уличной агитации. В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров. Тот самый, что работал на...
 
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