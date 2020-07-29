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Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Беларуси, и причем здесь блог «Страна для жизни». Расследование ОНТ
Источник материала: ОНТ
Политтехнологии на службе Telegram-каналов и уличной агитации. В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров. Тот самый, что работал на выборах Барака Обамы и строил кампанию Ксении Собчак.
По версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединённых общим названием «Страна для жизни».
По одной из версий, «Страна для жизни» работала под внешним управлением российского пиар-специалиста. И этому есть подтверждения. Подробнее – в репортаже.
На этом видео некто Дмитрий Попов. Из леса он рассказывает подписчикам пабликов о том, что его миссия провалена, и его хотят обвинить в преступлении.
Что интересно, Дмитрий Попов записал это видео заранее и попросил опубликовать, если вдруг перестанет выходить на связь. Сделано это по указанию своих кураторов. На крайний случай, если задание по подрывной работе в социальных сетях будет провалено. Так оно и произошло.
Кто такой Дмитрий Попов, и чем он известен. У себя дома в России он вёл интернет-страницы, паблики и социальные сети радикального движения «Мужское государство». Вот фрагмент его интервью интернет изданию «Молоко. Плюс».
Ещё отметился руководством скандально известного интернет-русурса проекта «Сканер». Цель «Сканера» –дискредитация российской правоохранительной системы. Именно там выкладывают личную информацию полицейских, которые, например, участвовали в задержании сторонников Алексея Навального в Москве. Активность Дмитрия Попова заметили политтехнологи. И он попал в команду. Это начало истории о том, как Попов оказался в Беларуси. Забегая вперед скажем, что Дмитрий Попов около года был модератором социальных сетей Сергея Тихановского. Выкладывал стримы в группы, постил новости, писал тексты. После задержания Дмитрий Попов объяснил, как попал в обойму. Произошло это, с его слов, в Санкт-Петербурге.
Попов согласился.
Позже поступило новое задание.
Координацию и техническое обеспечение работы в Беларуси вёл Артём Саков, – оператор Сергея Тихановского. Отношения в команде были мягко говоря не очень.
Виталий Шкляров – тот, о котором говорил Попов – известный политтехнолог. Как и Тихановский – уроженец Гомеля. Широко известен в узких кругах. Его ещё иногда называют «серым кардиналом политических кампаний». Из открытых источников известно, что работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель, Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России работал с командой Ксении Собчак. Неоднократно с разных площадок комментировал политическую ситуацию в Беларуси и контролировал политическую активность Сергея Тихановского.
Сегодня Шкляров задержан. Очевидно, ему предстоит объясниться: зачем внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное, в чьих интересах.
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Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Беларуси, и причем здесь блог «Страна для жизни». Расследование ОНТ
Политтехнологии на службе Telegram-каналов и уличной агитации. В Беларуси задержан известный российский политтехнолог Виталий Шкляров. Тот самый, что работал на...
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