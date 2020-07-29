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Сергей Тихановский останется за решеткой, на свободу вышел Вергилий Ушак
Источник материала: БДГ
Блогер Сергей Тихановский, задержанный в Гродно во время пикета 29 мая, остается за решеткой. Об этом рассказала его жена, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Сегодня же на свободу отпустили другого фигуранта этого громкого дела.
Как пишет Тихановская на своей странице в соцсети, срок содержания блогера под стражей продлен еще на два месяца.
«Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой!» — написала Тихановская.
Напомним, что блогер Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Задержание произошло после появления двух женщин, которые хватали блогера за руки, а потом позвали сотрудников милиции. В итоге один из них упал, а Тихановского, который находился довольно далеко от происходящего,
Тихановского неоднократно
15 мая на заседании ЦИК
Сегодня стало известно, что после двух месяцев заключения из СИЗО №1 на выпустили фигуранта дела по ч. 1 ст. 342 УК РБ, политзаключенного Вергилия Ушака. Об этом сообщила его невеста, которая встретила его в 8 вечера возле СИЗО, пишет ПЦ Весна. Правозащитники пока не знают, в каком статусе он находится.
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Блогер Сергей Тихановский, задержанный в Гродно во время пикета 29 мая, остается за решеткой. Об этом рассказала его жена, кандидат в президенты Беларуси Светлана...
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