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Сергей Тихановский останется за решеткой, на свободу вышел Вергилий Ушак

30.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Блогер Сергей Тихановский, задержанный в Гродно во время пикета 29 мая, остается за решеткой. Об этом рассказала его жена, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Сегодня же на свободу отпустили другого фигуранта этого громкого дела.

Как пишет Тихановская на своей странице в соцсети, срок содержания блогера под стражей продлен еще на два месяца.

«Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой!» — написала Тихановская.

Напомним, что блогер Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Задержание произошло после появления двух женщин, которые хватали блогера за руки, а потом позвали сотрудников милиции. В итоге один из них упал, а Тихановского, который находился довольно далеко от происходящего, задержал ОМОН.

Тихановского неоднократно бросали в карцер, а правозащитники признали его политзаключенным.

15 мая на заседании ЦИК было отказано блогеру Сергею Тихановскому, документы для регистрации его инициативной группы подавала жена на основании доверенности.

Сегодня стало известно, что после двух месяцев заключения из СИЗО №1 на выпустили фигуранта дела по ч. 1 ст. 342 УК РБ, политзаключенного Вергилия Ушака. Об этом сообщила его невеста, которая встретила его в 8 вечера возле СИЗО, пишет ПЦ Весна. Правозащитники пока не знают, в каком статусе он находится.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Блогер Сергей Тихановский, задержанный в Гродно во время пикета 29 мая, остается за решеткой. Об этом рассказала его жена, кандидат в президенты Беларуси Светлана...
 
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