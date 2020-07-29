Дорога, почта на колесах и панское озеро. Геннадий Шатуев встретился с жителями Большой Медвядки

Источник материала: Полымя





Летом Большая Медвядка Мирского сельсовета превращается из тихой деревеньки в оживленный населенный пункт: из городов сюда съезжаются дачники с детьми и внуками. В сезон отпусков здесь живет почти полторы сотни человек. Поэтому 29 июля на встрече с председателем Кореличского райисполкома Геннадием Шатуевым было многолюдно.

Жители деревни рассказали о том, что с 2013 года их обслуживает передвижное почтовое отделение, однако низкая скорость интернета не позволяет оперативно проводить необходимые расчетные операции. Председатель Мирского сельисполкома Александр Маркевич заверил, что в октябре текущего года в Большой Медвядке появится оптоволокно, и это ускорит работу почты на колесах.

Также сельчане высказали недовольство состоянием дороги, ведущей к их населенному пункту. Глава района отметил, что в минувшем году много внимания было уделено дорогам и дворам в г.п. Мир, в текущем — в г.п. Кореличи. Дорожные рабочие проводят ремонтные работы и асфальтирование на отрезках дорог между сельскими населенными пунктами. Безусловно, дорога, ведущая к Большой Медвядке, также будет включена в план реконструкции, возможно, уже в следующем году.





Для того, чтобы увидеть состояние местной церкви и озера, Геннадий Шатуев выехал на места. Деревянный Вознесенский храм, построенный здесь еще в начале 19 века, требует ремонта. Глава района обещал помочь верующим с материалом для его реставрации.

Осмотрев деревенское озеро, которое когда-то принадлежало местному пану, а теперь постепенно зарастает камышом, председатель райисполкома предложил местным молодым жителям взять его в аренду, чтобы очистить и зарыбить. Молодые люди приняли предложение и готовы его рассмотреть. К слову, в Кореличском районе 87% водоемов сдано в аренду. В лидерах Гродненщины три района: Гродненский, Щучинский и Кореличский. Арендованное озеро в Мядвядке может стать излюбленным местом не только для рыбаков, но и для отдыхающих всей семьей.

Инна ЛЕЙКО

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