Названы пять признаков того, что человек проживет долго

Источник материала: ОНТ

Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долгую жизнь, пишет РИА Новости.

По данным исследователей, на продолжительность жизни влияют гены, ответственные за метаболизм железа в организме. Также эксперты нашли участки генома, добавляющие человеку несколько лет.

Исследователи пояснили: высокий уровень железа в крови сокращает жизнь, если же этот показатель в норме, то старение замедляется.

Это связано с тем, что железо влияет на способность бороться с инфекциями. Часто у людей, страдающих от возрастных заболеваний (болезни Паркинсона или поражениях печени) фиксируют слишком высокое или очень низкое количество этого микроэлемента. Поэтому специалисты полагают, что метаболизм железа – важный фактор, влияющий на долголетие и здоровье в старости.

Кроме того, существуют гены долголетия. Так, в 2015 году американские и итальянские ученые изучили данные 800 человек в возрасте старше ста лет и 5000 старше 90, в результате обнаружили четыре гена долголетия: CDKN2B (он связан с регуляцией жизненных циклов клеток), SH2B3, ABO (они определяют группу крови), и один из генов HLA (он отвечает за распознавание иммунной системой клеток собственного организма).

Спустя четыре года после этого международная команда ученых описала уже 12 участков генома (их различные варианты были связаны с продолжительностью жизни). В основном это были участки, формирующие предрасположенность к серьезным заболеваниям (сердечно-сосудистым и диабету второго типа).

Отмечается, что с возрастом изменяется эффект разных генетических вариаций. Некоторые из них опасны для молодых, некоторые – только после 60-70 лет.

Также на продолжительность жизни сильно влияет пол. Самки почти всех видов млекопитающих в среднем живут дольше самцов.

Это эксперты объяснили тем, что представители сильного пола более уязвимы из-за тестостерона, который может нарушать работу иммунной системы. Женский половой гормон эстроген, напротив, оказывает противовоспалительный эффект.

Еще один важный фактор – мировоззрение. Как выяснили ученые из США в ходе изучения данных полутора тысяч мужчин и примерно 70 тысяч женщин, наиболее оптимистичные (это определяли во время специального теста) обычно живут на 11-15% дольше.

Специалисты объяснили это тем, что неунывающие люди реже страдают сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Также они стараются соблюдать здоровый образ жизни. Еще один важный момент – оптимисты больше верят в свои силы и легче переносят стресс.

Уровень образования, а точнее генетическая предрасположенность к нему, важен для продления жизни.

При этом эксперты отметили, сто связь здесь статистическая, а не причинно-следственная.

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