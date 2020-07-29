ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Заломили руки, не принимали передачу. В Минске задержали директора Галереи «Ў»

30.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Василевич пошел подавать ходатайство в здание КГБ. Там его задержали, отвезли в РОВД, но так и не выпустили, сообщает The Village.

Директор рекламного агентства Vondel, Hepta, а также Галереи «Ў» Александр Василевич 28 июля вместе с еще 50 лицами отправился в здание КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора Бабарико. Однако подать заявления не удалось: многих задержали внутри здания, посадили в автозаки и развезли по РОВД.


Александр Василевич. Фото: facebook.com

Как пишет The Village, главный редактор издания Евгения Сугак, вместе с Александром Василевичем около 18 часов зашли в здание КГБ. На входе их спросили, зачем они пришли. Когда услышали о ходатайстве, то их пригласили в кабинет, там задержали и на автозаке отвезли во Фрунзенский РОВД. Евгению через несколько часов выпустили, а Александра – нет. Она вспоминает, что мужчине брутально заломили руки.

Его жена Надежда Зеленкова рассказала, что вчера ей говорили, что Василевич находится в ЦИП на Окрестина. Вечером Надежда прождала под воротами 40 минут, однако ничего о судьбе мужа ей не сказали.

Когда она на следующий день в 9 утра туда приехала, женщине подтвердили, что муж находится там, однако передачу брать отказались. Только в 16:30 Надежда узнала, что Александр на Окрестина. Завтра, 30 июля, его ждет суд. Время и место – неизвестно.

28 июля в здании КГБ задержали более 50 человек. Среди них были и журналисты «Белсата». Большинство выпустили через пару часов без составления протоколов. Однако некоторых оставили в РОВД на ночь.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Василевич пошел подавать ходатайство в здание КГБ. Там его задержали, отвезли в РОВД, но так и не выпустили, сообщает The Village.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дорога, почта на колесах и панское озеро. Геннадий Шатуев встретился с жителями Большой Медвядки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика