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Задержан политтехнолог Виталий Шкляров
Источник материала: Партизан
В Беларуси задержан политтехнолог Виталий Шкляров, сообщает телеканал
Фото: naviny.by
«Сегодня Шкляров задержан. Ему предстоит объясниться, зачем внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное — в чьих интересах», — сообщили в вечернем выпуске новостей на телеканале.
Виталий Шкляров — 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал, «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак».
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В Беларуси задержан политтехнолог Виталий Шкляров, сообщает телеканал ОНТ.
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