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Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу

29.07.2020 21:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу

Юлия Михалкова, экс-участница коллектива «Уральские пельмени», нашла новую работу.  Об этом она рассказала в Instagram.

Михалкова снимается в комедийном шоу «Сториз». По ее словам, в этом проекте –  юмористические зарисовки о простых и знакомых героях.

Всего в «Сториз» приняли участие 12 актеров. Каждый съемочный день они перевоплощались в десятки разных образов.

Премьера – совсем скоро, заверила Михалкова.

Фото: instagram.com/mihalkova

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Юлия Михалкова, экс-участница коллектива «Уральские пельмени», нашла новую работу.  Об этом она рассказала в Instagram. Михалкова снимается в комедийном шоу «Сториз»....
 
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