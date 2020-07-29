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Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу
Источник материала: ОНТ
Юлия Михалкова, экс-участница коллектива «Уральские пельмени», нашла новую работу. Об этом она рассказала в Instagram.
Михалкова снимается в комедийном шоу «Сториз». По ее словам, в этом проекте – юмористические зарисовки о простых и знакомых героях.
Всего в «Сториз» приняли участие 12 актеров. Каждый съемочный день они перевоплощались в десятки разных образов.
Премьера – совсем скоро, заверила Михалкова.
Фото: instagram.com/mihalkova
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Юлия Михалкова, экс-участница коллектива «Уральские пельмени», нашла новую работу. Об этом она рассказала в Instagram. Михалкова снимается в комедийном шоу «Сториз»....
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