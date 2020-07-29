Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу

Источник материала: ОНТ

Юлия Михалкова, экс-участница коллектива «Уральские пельмени», нашла новую работу. Об этом она рассказала в Instagram.

Михалкова снимается в комедийном шоу «Сториз». По ее словам, в этом проекте – юмористические зарисовки о простых и знакомых героях.

Всего в «Сториз» приняли участие 12 актеров. Каждый съемочный день они перевоплощались в десятки разных образов.

Премьера – совсем скоро, заверила Михалкова.

Фото: instagram.com/mihalkova

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