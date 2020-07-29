В Минске задержали российского политтехнолога, который резко критиковал Лукашенко

Источник материала: KYKY

В Минске задержали российского политтехнолога с беларускими корнями Виталия Шклярова, который работал, в частности, в штабе Ксении Собчак, когда та пыталась стать президентом России. Об этом «Дождю» сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан.

Кроме этого, Шкляров называл себя «советником избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель». По словам Урбана, политтехнолога обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского (официально эту информацию не подтвердили). Сам Тихановский находится в СИЗО с 29 мая. Ему вменили сначала применение насилия к милиционеру, а затем – вмешательство в выборы за угрозы главе ЦИК Лидии Ермошиной.

Шкляров живет в США. Он родился в Гомеле, там его мать. Ранее стало известно, что он прилетел в Беларусь в начале июля. Шкляров резко критиковал Александра Лукашенко. Например, в беседе с изданием «Коммерсантъ» эксперт говорил , что для президента Беларуси «начался обратный отсчет». Комментируя реакцию Лукашенко на пандемию, Шкляров утверждал , что «беларусы впервые почувствовали, что Лукашенко, наверное, наплевать на людей, потому что он бросает их под танки ковида».