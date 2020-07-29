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В Минске задержали российского политтехнолога, который резко критиковал Лукашенко
Источник материала: KYKY>
В Минске задержали российского политтехнолога с беларускими корнями Виталия Шклярова, который работал, в частности, в штабе Ксении Собчак, когда та пыталась стать президентом России. Об этом «Дождю»
Кроме этого, Шкляров называл себя «советником избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель». По словам Урбана, политтехнолога обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского (официально эту информацию не подтвердили). Сам Тихановский находится в СИЗО с 29 мая. Ему вменили сначала применение насилия к милиционеру, а затем – вмешательство в выборы за угрозы главе ЦИК Лидии Ермошиной.
Шкляров живет в США. Он родился в Гомеле, там его мать. Ранее стало известно, что он прилетел в Беларусь в начале июля. Шкляров резко критиковал Александра Лукашенко. Например, в беседе с изданием «Коммерсантъ» эксперт
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В Минске задержали российского политтехнолога с беларускими корнями Виталия Шклярова, который работал, в частности, в штабе Ксении Собчак, когда та пыталась стать...
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