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Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские аграрии вплотную приблизились к 2-миллионному рубежу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом нынешний каравай обещает быть богатым. Уже сегодня намолот особенно «хлебный» – урожайность составила больше 38 центнеров с гектара.
С рекордным урожаем и в рекордные сроки жатва уже завершена в агропредприятии «Завидовское» Добрушского района. Это первое в стране хозяйство, где пересекли финишную черту. Чтобы убрать все колосовые, здесь понадобилось 10 дней.
Александр Добриян, корреспондент:
Комбайнер не скрывает удовольствия от работы в этом сезоне: на личном счету уже 1000 тонн, не за горами вторая.
Александр Щученко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Завидовское»:
10 дней – именно столько понадобилось в «Завидовском», чтобы убрать зерновые. Намолотили 6,5 тысячи тонн. Эту большую работу проделал скромный коллектив – всего четыре автомобиля на отвозе зерна и семь комбайнов в поле. Все отечественного производства, все с немалым пробегом, но отработали без остановок. Отличный пример того, как нужно готовить технику к сезону.
Владимир Зайцев, комбайнер сельхозпредприятия «Завидовское»:
– Довольны этим сезоном?
– Очень, я вам скажу, очень доволен. Дай бог каждый год так.
Результат в «Завидовском» в 2020 году действительно получился на зависть. Предприятие завершило жатву с рекордной для Добрушского района урожайностью – свыше 38 центнеров с гектара. Общий намолот зерновых ровно в два раза больше уровня 2019-го.
Татьяна Белян, директор сельхозпредприятия «Завидовское»:
Комбайны хозяйства уже отправились помогать соседям. Добрушский район – лидер уборочной в юго-восточном регионе, в том числе и благодаря работе на общий результат.
Евгений Игнатенко, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского райисполкома:
9,5 миллиона тонн зерновых с учетом кукурузы – это минимум, на который настраивает аграриев Президент. Судя по всему, хлеборобам по плечу. Погода в 2020 году способствует хорошему урожаю. Александр Лукашенко на днях убедился в этом лично на одном из полей Минской области.
В целом в Беларуси убрано почти четверть площадей, занятых зерновыми. При средней урожайности 38 ц/га уже намолочено почти 2 миллиона тонн зерна.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии вплотную приблизились к 2-миллионному рубежу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом нынешний каравай обещает...
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