Геннадий Шатуев: «Мы знаем, что делать сейчас и что будем делать завтра»

Источник материала: Полымя





На встрече с жителями агрогородка Оюцевичи 29 июля председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев подчеркнул: «Сегодня у нас сформирована крепкая и профессиональная команда единомышленников, поэтому мы знаем, что делать сейчас и что будем делать завтра».

Отмечалось, что по итогам работы за полугодие в Кореличском районе темп роста валовой продукции сельского хозяйства составил 106% при плане 101,5%. Произведено более 42 тысяч тонн молока, более 3,5 тысячи тонн говядины и более 4,7 тысячи тонн свинины. Все эти показатели превышают прошлогодние.





— В 2021 году в птицефабрике «Красноармейская» начнет функционировать инкубатор по выращиванию кур-несушек, — рассказал глава района. — Уже заключены договора на поставку молодняка. Это позволит предприятию развиваться более ритмично и сохранить рабочие места. На полную загрузку на местном сырье будет работать и Мирский спиртзавод.

Также районное руководство ставит перед собой задачи по созданию новых рабочих мест и строительства арендного жилья для молодых специалистов, прибывающих в Кореличский район по распределению. Это позволит не только улучшить их жилищно-бытовые условия, но и закрепить на первом рабочем месте.

Жители Оюцевичей поделились с Геннадием Шатуевым своей проблемой: в выходные дни, как только население агрогородка увеличивается, возникают перебои с водой. Вероятнее всего, проблема связана с недостаточной мощностью артезианской скважины. Председатель райисполкома отметил, что в текущем году будет решена проблема с питьевой водой в г.п. Мир, где строится станция обезжелезивания и три артезианские скважины, в следующем году — в агрогородке Еремичи. В план работ по водообеспечению будут включены и Оюцевичи.

Инна ЛЕЙКО

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