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В чём опасность смешения разных идеологий в одной толпе? Рубрика «Будет дополнено»

29.07.2020 22:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чём опасность смешения разных идеологий в одной толпе? Рубрика «Будет дополнено»

До главного политического события – выборов Президента – меньше двух недель. 5 кандидатов сейчас с разной степенью активности агитируют электорат сделать выбор в их пользу. Инструментарий у всех разный: одни просят подумать и сделать взвешенный выбор 9 августа, другие призывают свои убеждения и эмоции демонстрировать на митингах.

Проводить законные собрания и акции в стране не запрещено. Но ведь масса участвующих – неоднородна. Одни действительно выступают за мирные митинги, но есть и те, кто настроен более радикально. В чём опасность такого смешения разных идеологий в одной толпе – в рубрике «Будет дополнено».

Поговорим ещё раз? Даже костюм надел точно такой же, чтобы вы точно не сомневались: я - Игорь Тур. Когда я был в этой студии в прошлый раз, то начал с того, что держу своё мнение при себе, если не вижу картину целиком. Я дополню своё же дополнение недельной давности.

Кто не в теме: в пятницу я говорил о призыве альтернативного штаба надевать белые ленты, чтобы так обозначить сторонников перемен. Я также позволил себе посягнуть на политическую программу альтернативщиков, а это в основном жесты. Процитирую дословно: «такое ощущение, что предлагается любить/бить/резать». И это совершенно тот же механизм ассоциации жеста с политическими убеждениями, что и...

Я не стал так жёстко сравнивать жестикуляцию девушек с приветствием одного плохого лидера начала прошлого века, и подобрал голливудский жест Китнисс Эвердин. Ещё раз: отождествление жеста с политическими убеждениями никак не характеризует сами убеждения, но инструмент яркой и запоминающейся жестикуляции известен давно.

Мне не нравятся девушки из объединённого штаба. И я имею право на это мнение, как и вы имеете право на своё. Позже объясню причины нелюбви. Я был жёсток к объединённому штабу, но корректен. А о простых людях, электорате - не сказал ни слова. Более того, я в эфире госТВ заявил, что носить ленты любых цветов не запрещено. Отдельные bad boy’и из якобы независимых СМИ скриншотами и монтажом вообще исказили то, что я говорил в целом, а толпа повелась, но Бог с ними.

Что произошло дальше? В социальных сетях, в которых в XXI веке зарождается протестное движение и с разной степенью успешности переносится в офлайн, мне начали писать. И в личные сообщения, и в комментарии. Не считал, но несколько сотен отследил.

Соотношение приблизительно следующее: 40% писали, что мне должно быть стыдно за то, что моё мнение неправильное; ещё 30% - поток нецензурных оскорблений; 20% - угрозы физической расправы надо мной после 9 августа; ещё процентов 10% писали что-то похожее ещё и в адрес моей семьи. Я покажу фрагменты личных сообщений, остальное - поищите сами в комментариях на независимых СМИ и в Facebook. 

Я знаю, что большинство зрителей придерживаются схожих с моими взглядов. Тех, в которых нет революций и хаоса, а есть поступательное развитие. Я верю, что нас большинство. Я также знаю, что есть те, кто в политической плоскости думает по-другому - это их право, я это право уважаю. Но я также знаю, что есть и агрессивные элементы, у которых чешутся руки в любой ситуации - их я в расчёт не беру.

Но вот теперь - о картине более полно. Хорошие добрые парни, милые талантливые девушки, серьезные мужчины с успешной карьерой, матери детей, дети - и так далее. Вы мне писали, что меня нужно избить, втоптать в грязь, утопить в крови вместе с моими соратниками. Зайдите и перечитайте, что вы писали - это правда вы? Вы уверены, что это со мной что-то не так? Кому из вас позже пришла в голову мысль «Боже, что я творю?»

Теперь о том, почему мне не нравятся девушки из объединённого штаба. Давайте честно: вы не за альтернативного кандидата, а просто против какого-то другого. Вы не видите ни в одной из граций своего лидера. Лидера у вас нет, нет авторитета. Не буду об этом, хотя и считаю такую позицию крайне ограниченной. Сейчас без обид - сегодняшнюю протестную толпу никто не контролирует. И то, что контроля нет, понимают сами девушки из штаба. Одна - так точно. Но всё равно ловят чужую протестную волну популярности. По этой причине они мне не нравятся. Они, а не люди, которые хотят каких-либо перемен.

Когда вы с белыми лентами будете стоять на митинге 9 августа или в любой другой день - кто будет вашим лидером? Никто. Будет только то, что толпа сочтёт противником. И точно, как в интернете, когда противником сочли меня за наличие иного мнения, в вашей толпе будут, пусть и в меньшинстве, те, кто настроен на драку. Условно бросит в окно ЦИКа бутылку - кто его остановит, если для него нет лидера? Милиция, видимо. Второй такой со старта агрессивный бросится бить милиционера - отсутствующий лидер и его не остановит. Не все в вашей толпе за мирные акции. Вы это тоже понимаете.

Никто ведь из объединённого штаба не призвал остановить травлю людей в интернете. Никто не осудил, когда кто-то изрисовал скульптуру Логойской Божьей матери своими тремя процентами. И вот главный вопрос: какой процент заведённого митинга поддастся импульсу и ринется рвать в клочья противника? Ведь тогда начнётся мясорубка.

Это всего лишь будет эффектом толпы, в этом не будет вашего здравого умысла, но это будете вы - хорошие добрые парни, милые талантливые девушки, серьезные мужчины с успешной карьерой, матери детей, дети. Почитайте ещё раз, какими вы можете быть в интернет-толпе - такими же вы станете и в толпе живой. А ответят вам силы правопорядка. И не лайками и комментариями. Я не считаю, что объединённый штаб призывает к насилию. Девушки мне не нравятся не поэтому. А потому, что ведут какую-то свою игру, хотя очень хорошо понимают: они не лидеры этой толпы, не контролируют её, а потакают ей и подконтрольны ей. И когда в части этой толпы, у агрессивной части появится запрос на насилие - тут же найдётся тот, кто запрос удовлетворит и даст им этот призыв к насилию. И для них он в секунду станет лидером. И за ним потянутся те, кто искренне шёл на мирную акцию. Не недооценивайте эффект толпы.

Что делать тем, кто хочет перемен, но не хочет насилия и крови? Спросите у девушек, на чьи митинги вы ходите. Как они и их команда из десятка волонтёров могут гарантировать вам отсутствие агрессии в вашей же толпе, если они - не лидеры? Не только слушайте эмоциональные и житейские истории, но и задавайте вопросы.

И, если честно, я уверен, что грации придумают причину, чтобы покинуть страну перед выборами. Не потому, что им будет что-то угрожать. А чтобы публично снять с себя ответственность за бесконтрольную заведённую толпу. Из вас. Дай Бог, чтобы я ошибался.

Думайте. И берегите себя. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему. 

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До главного политического события – выборов Президента – меньше двух недель. 5 кандидатов сейчас с разной степенью активности агитируют электорат сделать выбор в...
 
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