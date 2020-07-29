Волна массовых беспорядков захлестнула США: как полиция отражает атаки и какая ответственность ждет демонстрантов?

Источник материала: ОНТ

Ситуация в США остается сложной. Американские власти ведут переговоры о выводе федеральных силовиков из Портленда. Основное условие - более активное участие местных правоохранительных органов в разгоне протестующих.

Беспорядки не прекращаются почти два месяца – после смерти афроамериканца. И к этому моменту они уже приобрели, в том числе, и политическую окраску.

Волна массовых беспорядков захлестнула США.

Люди в масках используют мощные лазеры, пытаясь ослепить сотрудников полиции, кидают в них камни, бутылки, взрывоопасные вещества.

Стражи порядка отражают атаки демонстрантов, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

В США протесты начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе. Против мужчины применили удушающий прием. Из нарушителя закона Флойд превратился в сакральную жертву. Лозунг протеста, захватившего всю страну, – «Жизни чернокожих имеют значение». Лица прикрывают не только масками, но и портретами своего нового кумира. Революционные настроения стремительно распространяются: Портленд, Чикаго, Ричмонд, Сиэтл, Лос-Анджелес. Митингующие поджигают постройки, бьют витрины. Крушат все на своем пути. При этом конфликтуют и между собой. На улицах стрельба и мародерство.

Дональд Трамп, президент США: «Анархисты, подстрекатели и протестующие, которые уродуют здание федерального суда в Портленде или любые другие правительственные постройки во всех наших городах и штатах и наносят им ущерб, будут преследоваться в соответствии с недавно повторно введенным в действие указом о защите памятников. Минимум 10 лет тюрьмы. Не делайте так».

Аресты, впрочем, уже начались. Причем ответственность за погромы возлагают на движение «Антифа», которое американские власти пообещали внести в список террористических организаций. В связи с резким усилением беспорядков в Портленде президент США принял решение направить в город дополнительные отряды сотрудников федеральных служб. По-другому, как мятеж происходящее не назовешь. Но где рванет в следующий раз, никто не знает. Замкнутый круг американских протестов вряд ли разомкнет даже день выборов. Он назначен на 3 ноября этого года. И судя по всему, после окончания избирательной кампании протесты могут пойти на второй круг.

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