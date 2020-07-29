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ЦИК внезапно пригласил всех кандидатов в президенты на встречу утром 30 июля
Источник материала: БДГ
Об этом рассказали все кандидаты (кроме Александра Лукашенко, который, как известно, во всех процессах, подобных этому, не принимает участия).
Сергей Черечень сообщил на своей странице в социальной сети сообщил, что на утро 30 июля всех кандидатов пригласили в ЦИК. Зачем - неизвестно. Приглашение от ЦИК получили также Анна Канопацкая (планирует пойти, как и Черечень), а также Андрей Дмитриев. Светлана Тихановская приглашение не получила - на звонок с неизвестного номера не успели сразу ответить, а после уже никто не ответил: вероятнее всего, ЦИК уже закрылся. Об этом рассказала представитель штаба Тихановской Анна Красулина, пишет
Напомним, что ранее Центризбирком Беларуси
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Об этом рассказали все кандидаты (кроме Александра Лукашенко, который, как известно, во всех процессах, подобных этому, не принимает участия).
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