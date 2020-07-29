ЦИК внезапно пригласил всех кандидатов в президенты на встречу утром 30 июля

Об этом рассказали все кандидаты (кроме Александра Лукашенко, который, как известно, во всех процессах, подобных этому, не принимает участия).

Сергей Черечень сообщил на своей странице в социальной сети сообщил, что на утро 30 июля всех кандидатов пригласили в ЦИК. Зачем - неизвестно. Приглашение от ЦИК получили также Анна Канопацкая (планирует пойти, как и Черечень), а также Андрей Дмитриев. Светлана Тихановская приглашение не получила - на звонок с неизвестного номера не успели сразу ответить, а после уже никто не ответил: вероятнее всего, ЦИК уже закрылся. Об этом рассказала представитель штаба Тихановской Анна Красулина, пишет БелаПАН .