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ЦИК внезапно пригласил всех кандидатов в президенты на встречу утром 30 июля

30.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Об этом рассказали все кандидаты (кроме Александра Лукашенко, который, как известно, во всех процессах, подобных этому, не принимает участия). 

Сергей Черечень сообщил на своей странице в социальной сети сообщил, что на утро 30 июля всех кандидатов пригласили в ЦИК. Зачем - неизвестно. Приглашение от ЦИК получили также Анна Канопацкая (планирует пойти, как и Черечень), а также Андрей Дмитриев. Светлана Тихановская приглашение не получила - на звонок с неизвестного номера не успели сразу ответить, а после уже никто не ответил: вероятнее всего, ЦИК уже закрылся. Об этом рассказала представитель штаба Тихановской Анна Красулина, пишет БелаПАН.

Напомним, что ранее Центризбирком Беларуси включил в списки избирателей на предстоящихвыборах президента 6 млн 844 тыс. 932 человека, свидетельствуют данные комиссии. На заседании 22 июля глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что принято решение сократить количество национальных наблюдателей до 5 человек на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного.

 

 
 
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Об этом рассказали все кандидаты (кроме Александра Лукашенко, который, как известно, во всех процессах, подобных этому, не принимает участия). 
 
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