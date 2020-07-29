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Алсу восхитила поклонников очень тонкой талией
Источник материала: ОНТ
Российская певица Алсу привела в восторг поклонников своим новым снимком в Instagram.
На кадрах 37-летняя знаменитость запечатлена в пиджаке без топа, а также демонстрирует очень тонкую талию.
Пользователи в комментариях отметили, что заметно использование фотошопа, некоторые даже не узнали свою любимицу, приняв ее за Алику Смехову.
Другие осыпали Алсу комплиментами, похвалив за чувство стиля и элегантность.
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Российская певица Алсу привела в восторг поклонников своим новым снимком в Instagram. На кадрах 37-летняя знаменитость запечатлена в пиджаке без топа, а также...
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