Несанкционированные акции в Минске были инициированы из-за границы через мессенджеры – Казакевич

Источник материала: ОНТ

Минске были инициированы из-за границы через мессенджеры – Казакевич" class="one-news__figure-img">

Первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил, что несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Интернет в целом, а не только национальный сегмент интернета, стал частью политических технологий, технологии «цветных революций», изобретенной в 1970-е годы.

Прошедшие акции не были самоорганизацией граждан. Так считает политолог Александр Шпаковский.

Фото: скриншот tvr.by

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