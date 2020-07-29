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Несанкционированные акции в Минске были инициированы из-за границы через мессенджеры – Казакевич
Источник материала: ОНТМинске были инициированы из-за границы через мессенджеры – Казакевич" class="one-news__figure-img">
Первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил, что несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы. Об этом
Интернет в целом, а не только национальный сегмент интернета, стал частью политических технологий, технологии «цветных революций», изобретенной в 1970-е годы.
Прошедшие акции не были самоорганизацией граждан. Так считает политолог Александр Шпаковский.
Фото: скриншот
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Первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил, что несанкционированные акции в Минске были инициированы...
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