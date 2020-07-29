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Задержан политтехнолог Виталий Шкляров: «мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат»

30.07.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российские СМИ называют гомельчанина Шклярова «политтехнологом Обамы» и «русскоязычным политтехнологом Берни Сандерса». О его задержании сообщило сегодня государственное телевидение Беларуси.

Как сообщает телеканал ОНТ в своем расследовании, спецслужбы Беларуси считают Виталия Шклярова внешним консультантом администрации групп «Страны для жизни» в социальных сетях. В качестве доказательства приводится допрос некоего Дмитрия Попова. По информации телеканала он - администратор соцсетей «Страна для жизни», и работать здесь его принудили угрозами: в Санкт-Петербурге на него напали неизвестные, ударили и пригрозили, чтобы он действовал по их инструкции. Почему он не пожаловался в полицию - неизвестно.

Попов рассказал, что через некоторое время с ним связался Шкляров и дал задание писать тексты определенного содержания. После этого Попову велели приехать в Беларусь и вникать в политическую ситуацию, а потом войти в команду Тихановского и заниматься его социальными сетями.

Телеканал сообщает, что Шкляров «внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат» и ему предстоит объяснить, в чьих интересах он действовал.

В штабе Тихановской узнали о задержании Шклярова из репортажа ОНТ и Telegram-канала политолога, рассказала РБК пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. «Он не работал на Тихановского. Абсолютно. Можете посмотреть его интервью — он говорил уже, что не работает на Сергея Тихановского. И у нас в штабе никто не слышал о том, что бы он работал у него. Может быть, когда-то контакты с Тихановским у него и были, но об этом никто не знает, и я не думаю, что он бы отказывался их признавать», — сказала Красулина.

В день задержания Шклярова, 29 июля, на портале «Гордон» вышел его материал о грядущих президентских выборах в Белоруссии. Политолог написал, что «в течение месяца все кандидаты были последовательно разгромлены и выброшены из гонки», а все уличные протесты, «вызванные таким беспределом», быстро разогнали. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по мнению политтехнолога, «отдавать власть без боя не намерен».

Блогеру Сергею Тихановскому сегодня продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. Об этом в своем Facebook сообщила Светлана Тихановская.

Справка БДГ

Виталий Шкляров родился в Гомеле, ему 44 года. Учился в Германии по специальности «Социальные и политические науки». С 2008 года жил в США, работал волонтером в предвыборном штабе Барака Обамы, позднее был начальником полевого отдела на кампании Тэмми Болдуин, в 2012 году отвечал за мобилизационную часть кампании Барака Обамы в одном из городов с-штата Висконсин, в 2014 году отвечал за кампанию в интернете и был руководителем штаба  Ро Ханны в городе Купертино, Калифорния. В 2016 году Виталий пришел работать в штаб кандидата в президенты США сенатора Берни Сандерса, позднее работал в России и Грузии с рядом известных политических деятелей. Научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета.

В июле 2020 года прилетел в Гомель, где живет мать Шклярова. В начале июня шкларов дал большое интервью "Нашей Ниве", где рассказал, что не сотрудничает с Тихановским, ни разу с ним не виделся и не разговаривал. По информации «Новой газеты», 31 июля он должен был вылететь в Москву.

 
Теги: Гомель
 
 
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Российские СМИ называют гомельчанина Шклярова «политтехнологом Обамы» и «русскоязычным политтехнологом Берни Сандерса». О его задержании сообщило сегодня...
 
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