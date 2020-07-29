|
Задержан политтехнолог Виталий Шкляров: «мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат»
Источник материала: БДГ
Российские СМИ называют гомельчанина Шклярова «политтехнологом Обамы» и «русскоязычным политтехнологом Берни Сандерса». О его задержании сообщило сегодня государственное телевидение Беларуси.
Как сообщает телеканал
Попов рассказал, что через некоторое время с ним связался Шкляров и дал задание писать тексты определенного содержания. После этого Попову велели приехать в Беларусь и вникать в политическую ситуацию, а потом войти в команду Тихановского и заниматься его социальными сетями.
Телеканал сообщает, что Шкляров «внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат» и ему предстоит объяснить, в чьих интересах он действовал.
В штабе Тихановской узнали о задержании Шклярова из репортажа ОНТ и Telegram-канала политолога,
В день задержания Шклярова, 29 июля, на портале «Гордон» вышел его материал о грядущих президентских выборах в Белоруссии. Политолог написал, что «в течение месяца все кандидаты были последовательно разгромлены и выброшены из гонки», а все уличные протесты, «вызванные таким беспределом», быстро разогнали. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по мнению политтехнолога, «отдавать власть без боя не намерен».
Блогеру Сергею Тихановскому сегодня продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. Об этом в своем Facebook
Справка БДГ
Виталий Шкляров родился в Гомеле, ему 44 года. Учился в Германии по специальности «Социальные и политические науки». С 2008 года жил в США, работал волонтером в предвыборном штабе Барака Обамы, позднее был начальником полевого отдела на кампании Тэмми Болдуин, в 2012 году отвечал за мобилизационную часть кампании Барака Обамы в одном из городов с-штата Висконсин, в 2014 году отвечал за кампанию в интернете и был руководителем штаба Ро Ханны в городе Купертино, Калифорния. В 2016 году Виталий пришел работать в штаб кандидата в президенты США сенатора Берни Сандерса, позднее работал в России и Грузии с рядом известных политических деятелей. Научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета.
В июле 2020 года прилетел в Гомель, где живет мать Шклярова. В начале июня шкларов дал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские СМИ называют гомельчанина Шклярова «политтехнологом Обамы» и «русскоязычным политтехнологом Берни Сандерса». О его задержании сообщило сегодня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)