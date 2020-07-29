Иван Эйсмонт: существенный сегмент белорусского Интернета используется для раскачивания ситуации в стране

Источник материала: ОНТ

Существенный сегмент белорусского Интернета используется для раскачивания ситуации в стране. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Как отметил глава Белтелерадиокомпании, в настоящее время многие эксперты изучают происходящее в республике и говорят, что проблемы в Интернете раздуваются в разы, чтобы люди жили только ими, а реальные факты искажаются.

По его словам, предвыборные речи отдельных кандидатов рассчитаны на эмоции.

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