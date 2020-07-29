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Союз художников будет каталогизировать коллекции эталонов произведений ткачества и керамики: это более 500 уникальных арт-объектов

29.07.2020 22:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Союз художников будет каталогизировать коллекции эталонов произведений ткачества и керамики: это более 500 уникальных арт-объектов

Союз художников пересматривает свою коллекцию эталонов белорусского декоративно-прикладного искусства.

Свыше полутысячи арт-объектов сегодня хранятся на Борисовском комбинате имени Кищенко, где они недоступны публике. Лучшие образцы ткачества и керамики могут стать базой для создания культурной институции, аналогичной популярному музею Виктории и Альберта в Лондоне.

Вещи, что никогда не появлялись на арт-рынке - авторские, в единственном экземпляре. Ручная работа. 391 эталон по керамике - уже посчитано и учтено. Самые ранние модели - 1970-х. Хотя с начала XX века на этом месте гончарный круг вращался.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников: «У Союза художников большие планы именно на то, чтобы коллекцию изучить, показать, и, наверное, самим для себя открыть, что было сделано за последние десятилетия. Это нужно всё описать, отснять, и, конечно, появится каталог, может быть, альбом. История искусства, ведь она создавалась не только в мастерских, она создавалась на крупных предприятиях».

Шпалера по рисунку нашего современника Валерия Шкарубы. Мастер белорусского пейзажа родился в Борисове. Эталонов по ткачеству «итого» - 255 единиц. Это пример декоративного панно для Дворца Независимости в Минске. Искусство всегда вечно.  

Всемирно известный гобелен «Чернобыль» народного художника БССР Александра Кищенко в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - отсюда. Самый большой в мире «Гобелен века» - 19 на 16 метров - тоже. Сегодня в легендарном цеху непривычно тихо. Вообще, опустел. Фрагмент эскиза к последнему тканому ковру, сделанному на исторических станках.

Более 40 лет назад здесь завязали первый «узелок» мэтр вселенского реализма Александр Кищенко, чьё имя ныне носит комбинат, и народный художник СССР Михаил Савицкий. «Время гигантов» ушло. Сегодня ищут новые формы работы. Красота спасёт?  

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников: «Последняя идея, которую мы активно генерируем и хотим продвигать, это создание музея. Действительно, этот комплекс был бы уникальный. Туда могли бы приезжать и зарубежные студенты, обучаться, проходить какие-то практики. Тем более, что в следующем году Борисов - культурная столица. Готовы безвозмездно передать эту коллекцию».

«Эталонную» экспозицию «союзного» значения предлагают совместить с действующими керамическими печами, ткацкими и гобеленовыми станками. Свыше 9 тыс. кв. м - есть, где разгуляться. Это так близко к шедеврам. 

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Теги: Минск
 
 
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Союз художников пересматривает свою коллекцию эталонов белорусского декоративно-прикладного искусства. Свыше полутысячи арт-объектов сегодня хранятся на...
 
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