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Союз художников будет каталогизировать коллекции эталонов произведений ткачества и керамики: это более 500 уникальных арт-объектов
Источник материала: ОНТ
Союз художников пересматривает свою коллекцию эталонов белорусского декоративно-прикладного искусства.
Свыше полутысячи арт-объектов сегодня хранятся на Борисовском комбинате имени Кищенко, где они недоступны публике. Лучшие образцы ткачества и керамики могут стать базой для создания культурной институции, аналогичной популярному музею Виктории и Альберта в Лондоне.
Вещи, что никогда не появлялись на арт-рынке - авторские, в единственном экземпляре. Ручная работа. 391 эталон по керамике - уже посчитано и учтено. Самые ранние модели - 1970-х. Хотя с начала XX века на этом месте гончарный круг вращался.
Шпалера по рисунку нашего современника Валерия Шкарубы. Мастер белорусского пейзажа родился в Борисове. Эталонов по ткачеству «итого» - 255 единиц. Это пример декоративного панно для Дворца Независимости в Минске. Искусство всегда вечно.
Всемирно известный гобелен «Чернобыль» народного художника БССР Александра Кищенко в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - отсюда. Самый большой в мире «Гобелен века» - 19 на 16 метров - тоже. Сегодня в легендарном цеху непривычно тихо. Вообще, опустел. Фрагмент эскиза к последнему тканому ковру, сделанному на исторических станках.
Более 40 лет назад здесь завязали первый «узелок» мэтр вселенского реализма Александр Кищенко, чьё имя ныне носит комбинат, и народный художник СССР Михаил Савицкий. «Время гигантов» ушло. Сегодня ищут новые формы работы. Красота спасёт?
«Эталонную» экспозицию «союзного» значения предлагают совместить с действующими керамическими печами, ткацкими и гобеленовыми станками. Свыше 9 тыс. кв. м - есть, где разгуляться. Это так близко к шедеврам.
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Союз художников будет каталогизировать коллекции эталонов произведений ткачества и керамики: это более 500 уникальных арт-объектов
Союз художников пересматривает свою коллекцию эталонов белорусского декоративно-прикладного искусства. Свыше полутысячи арт-объектов сегодня хранятся на...
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