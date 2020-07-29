После публикации начала решаться проблема с вентиляцией в доме на Борисовца

Источник материала: Слуцк Город





В пятиэтажном доме по улице Борисовца-20 начали устранять недостатки системы вентиляции. Об этом по просьбе SG сообщила случчанка, которая первоначально и обратилась с желанием огласить проблему.

Женщина рассказала, что сорванные ветром и дефлекторы убрали буквально на следующий день после нашей публикации.

Более того, недавно начались работы согласно проекту, по которым экспериментальные вентиляционные шахты с дефлекторами переоборудуют в обычные вентшахты с «зонтиками».