ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

После публикации начала решаться проблема с вентиляцией в доме на Борисовца

29.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

После публикации начала решаться проблема с вентиляцией в доме на Борисовца

В пятиэтажном доме по улице Борисовца-20 начали устранять недостатки системы вентиляции. Об этом по просьбе SG сообщила случчанка, которая первоначально и обратилась с желанием огласить проблему.

Женщина рассказала, что сорванные ветром и дефлекторы убрали буквально на следующий день после нашей публикации.

Более того, недавно начались работы согласно проекту, по которым экспериментальные вентиляционные шахты с дефлекторами переоборудуют в обычные вентшахты с «зонтиками».

И одно уточнение: в первой публикации женщина ошиблась, назвав этот дом социальным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятиэтажном доме по улице Борисовца-20 начали устранять недостатки системы вентиляции. Об этом по просьбе SG сообщила случчанка, которая первоначально и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Союз художников будет каталогизировать коллекции эталонов произведений ткачества и керамики: это более 500 уникальных арт-объектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика