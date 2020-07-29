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После публикации начала решаться проблема с вентиляцией в доме на Борисовца
29.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В пятиэтажном доме по улице Борисовца-20 начали устранять недостатки системы вентиляции. Об этом по просьбе SG сообщила случчанка, которая первоначально и
Женщина рассказала, что сорванные ветром и дефлекторы убрали буквально на следующий день после нашей публикации.
Более того, недавно начались работы согласно проекту, по которым экспериментальные вентиляционные шахты с дефлекторами переоборудуют в обычные вентшахты с «зонтиками».
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В пятиэтажном доме по улице Борисовца-20 начали устранять недостатки системы вентиляции. Об этом по просьбе SG сообщила случчанка, которая первоначально и...
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