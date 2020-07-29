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Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Госконтроля
29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Комитета госконтроля Иваном Тертелем. В должности он меньше двух месяцев, передает телеканал «МИР 24».
На предыдущей должности заместителя председателя Комитета госбезопасности Иван Тертель курировал экономические вопросы.
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Президента интересовало положение дел в системе Госконтроля, взгляд нового руководителя на структуру ведомства, подбор кадров.
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