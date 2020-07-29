Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Госконтроля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Комитета госконтроля Иваном Тертелем. В должности он меньше двух месяцев, передает телеканал «МИР 24».



Президента интересовало положение дел в системе Госконтроля, взгляд нового руководителя на структуру ведомства, подбор кадров. Так же на встрече обсудили вопрос, связанный с дополнительным поручением Ивана Тертеля в качестве уполномоченного президента по Витебской области.

«Я знаю, вы, занимаясь в Комитете госбезопасности вопросами поставок нефти и прочим, часто бывали в Новополоцке, знаете Витебскую область. По крайней мере, мне многие об этом говорят. Разберетесь. Но я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного главы государства в Витебской области», – сказал Лукашенко.

На предыдущей должности заместителя председателя Комитета госбезопасности Иван Тертель курировал экономические вопросы.