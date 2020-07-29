В МВД напомнили администраторам Telegram-каналов о персональной ответственности за призывы к нарушению порядка

Источник материала: ОНТ

Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка. Такое заявление сделал первый замминистра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1». Об этом сообщает БЕЛТА.

Он привел в пример администраторов Telegram-каналов и напомнил, что они несут персональную ответственность за все действия, которые совершают в Интернете.

При этом он добавил, что мессенджеры и соцсети – это только лишь инструменты, и говорить об их блокировке было бы непрофессионально.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram