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В МВД напомнили администраторам Telegram-каналов о персональной ответственности за призывы к нарушению порядка

29.07.2020 22:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В МВД напомнили администраторам Telegram-каналов о персональной ответственности за призывы к нарушению порядка

Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка. Такое заявление сделал первый замминистра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1». Об этом сообщает БЕЛТА.

Он привел в пример администраторов Telegram-каналов и напомнил, что они несут персональную ответственность за все действия, которые совершают в Интернете.

При этом он добавил, что мессенджеры и соцсети – это только лишь инструменты, и говорить об их блокировке было бы непрофессионально.

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Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка. Такое заявление сделал первый замминистра...
 
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