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В МВД напомнили администраторам Telegram-каналов о персональной ответственности за призывы к нарушению порядка
Источник материала: ОНТ
Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка. Такое заявление сделал первый замминистра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1». Об этом
Он привел в пример администраторов Telegram-каналов и напомнил, что они несут персональную ответственность за все действия, которые совершают в Интернете.
При этом он добавил, что мессенджеры и соцсети – это только лишь инструменты, и говорить об их блокировке было бы непрофессионально.
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В МВД напомнили администраторам Telegram-каналов о персональной ответственности за призывы к нарушению порядка
Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению общественного порядка. Такое заявление сделал первый замминистра...
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