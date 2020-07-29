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Анатолий Исаченко: 15 тысяч деревень пользуются услугами автолавок. Эта услуга востребована
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Cистема потребкооперации сегодня востребована и сполна удовлетворяет спрос. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, посещая Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Исаченко изучил ассортимент и цены местных магазинов, автолавок и летних кафе. В нашей стране насчитывается практически 7 тысяч стационарных торговых объектов. И все они в 2019 году прошли серьезный ребрендинг. Причем не только в райцентрах, крупных сельских населенных пунктах, но и в мелких.
В каждой точке сегодняшнего маршрута не обошлось и без незапланированных встреч. В ходе беседы с Анатолием Исаченко местные жители и туристы, которые не первый год приезжают отдохнуть на Нарочь, отметили приятные изменения.
Валентина Зайцева:
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Но есть еще одна цифра – 4,5 тысячи деревень, где население до 10 человек – это тоже обслуживает наша потребкооперация, и туда тоже выезжают автолавки. Поэтому, наверное, в данном случае это даже больше не экономическая выгода, а некая социальная услуга, которая нужна нашим людям.
Отдельное внимание и работе приемозаготовительных пунктов. С одной стороны, они позволяют реализовывать продукцию в магазинах и поставлять ее на экспорт, а с другой – дают людям дополнительный заработок.
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Новости Беларуси. Cистема потребкооперации сегодня востребована и сполна удовлетворяет спрос. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, посещая...
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