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Анатолий Исаченко: 15 тысяч деревень пользуются услугами автолавок. Эта услуга востребована

29.07.2020 23:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Cистема потребкооперации сегодня востребована и сполна удовлетворяет спрос. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, посещая Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Исаченко: 15 тысяч деревень пользуются услугами автолавок. Эта услуга востребована

Анатолий Исаченко изучил ассортимент и цены местных магазинов, автолавок и летних кафе. В нашей стране насчитывается практически 7 тысяч стационарных торговых объектов. И все они в 2019 году прошли серьезный ребрендинг. Причем не только в райцентрах, крупных сельских населенных пунктах, но и в мелких.

Анатолий Исаченко: 15 тысяч деревень пользуются услугами автолавок. Эта услуга востребована

В каждой точке сегодняшнего маршрута не обошлось и без незапланированных встреч. В ходе беседы с Анатолием Исаченко местные жители и туристы, которые не первый год приезжают отдохнуть на Нарочь, отметили приятные изменения.

Анатолий Исаченко: 15 тысяч деревень пользуются услугами автолавок. Эта услуга востребована

Валентина Зайцева:
По магазину хочу сказать вам, что, вот честно… Могу просто сравнить с прошлыми годами. Во-первых, не было продукции, которая нужна была. Например, тот же самый творог, молочная продукция, которая мне как маме нужна, не было. Изменился внешне, изменился внутри. Все, что надо, я всегда могу купить.

Анатолий Исаченко: 15 тысяч деревень пользуются услугами автолавок. Эта услуга востребована

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Самое главное – это, наверное, мнение людей. 23 тысячи деревень у нас обслуживает система потребкооперации, из них 15 тысяч деревень пользуются услугами автолавок. И вот сегодня в общении с людьми буквально все подтвердили, что эта услуга востребована. Они уже привыкли и довольны ассортиментом и графиком работы, и никаких проблем не вызывает.

Но есть еще одна цифра – 4,5 тысячи деревень, где население до 10 человек – это тоже обслуживает наша потребкооперация, и туда тоже выезжают автолавки. Поэтому, наверное, в данном случае это даже больше не экономическая выгода, а некая социальная услуга, которая нужна нашим людям.

Анатолий Исаченко: 15 тысяч деревень пользуются услугами автолавок. Эта услуга востребована

Отдельное внимание и работе приемозаготовительных пунктов. С одной стороны, они позволяют реализовывать продукцию в магазинах и поставлять ее на экспорт, а с другой – дают людям дополнительный заработок.

Отметим, сегодня более 4 тысяч магазинов принимают излишки продукции.

Люди в материале: Валентина Зайцева, Анатолий Исаченко

 
 
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Новости Беларуси. Cистема потребкооперации сегодня востребована и сполна удовлетворяет спрос. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, посещая...
 
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